ច្បាប់កម្មាភិបាល (វិសោធនកម្ម) បំពេញតម្រូវការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា រដ្ឋសភាបានស្តាប់បទបង្ហាញ របាយការណ៍ពិនិត្យ និងពិភាក្សាជាក្រុមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្មាភិបាល (វិសោធនកម្ម)។
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ថ្លែងមតិនៅសម័យប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ តុលា។ រូបថត៖ Gia Han/thanhnien.vn

ថ្លែងមតិក្នុងសម័យពិភាក្សា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្មាភិបាល បានធ្វើវិសោធនកម្មតាមទិសច្នៃប្រឌិតយ៉ាងទូលំទូលាយ ផ្តោតលើការលើកកំពស់គុណភាពធនធានមនុស្ស គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ បំពេញតាមតម្រូវការនៃក្បាល់ម៉ាស៊ីនរដ្ឋមានលក្ខណៈបង្រួម ប្រកបដោយសុពលភាព និងប្រសិទ្ធភាព៖ “ធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋដោយលក្ខណៈបង្រួម ប្រតិបតិ្តការប្រកបដោយសុពលភាព ប្រសិទ្ធភាព និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត។ បច្ចុប្បន្ននេះ អ្វីដែលអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តនិងឃុំធ្វើបានល្អ គឺត្រូវតែរក្សា ហើយបញ្ហាលំបាកនិងជាប់គាំងត្រូវតែដោះស្រាយ។ ដោះស្រាយដោយវិធានការផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយសាធារណៈ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជន”។

គណប្រតិភូក៏បានយល់ណ្រមនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ ដោយកំណត់ការគ្រប់គ្រង់កម្មាភិបាលតាមមុខតំណែងការងារ ឬបន្ថែមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋការ ក្នុងសកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈនិងធ្វើអាជីវកម្ម។ ទាំងនេះគឺជាចំណុចថ្មី ដែលបង្ហាញពីស្មារតីនវានុវត្តន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់មន្ត្រីរដ្ឋការ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងដំណាក់កាលថ្មី៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំជំរុញគម្រោងផ្លូវដែក

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសំណង់ និងគម្រោងជាតិ សំខាន់ៗក្នុងវិស័យផ្លូវដែក (ហៅកាត់ថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់តាម ប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយខេត្ត និងក្រុងចំនួន ១៨ ដែលមានគម្រោងផ្លូវដែកឆ្លងកាត់។
