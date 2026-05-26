ព័ត៌មាន

ច្នៃប្រឌិតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ ដោយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម សម្របសម្រួលជាមួយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហៃផុង និងអង្គភាពផ្សេងៗទៀត រៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហៃផុង។
លោក ង្វៀន ថាញ់ ងី ប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលា (រូបថត៖ VNA)

បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំអនុវត្តន៍កិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មី (Doi moi) ប្រទេសជាតិសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ជាច្រើនមានអត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការអភិវឌ្ឍន៍។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម លោក ង្វៀន ថាញ់ ងី បានបញ្ជាក់ថា៖ “ការច្នៃប្រឌិតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល មិនត្រឹមតែជាតម្រូវការបរានុម័តប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានសារៈ សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់ប្រទេស។ នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការកែ សម្រួលគំរូអភិវឌ្ឍន៍នោះទេ ប៉ុន្តែជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងទូលំទូលាយនៃវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដើម្បីបង្កើតកម្លាំងជំរុញកំណើនថ្មី បង្កើនផលិតភាពការងារ ការប្រកួតប្រជែងជាតិ និងបង្កើនលទ្ធភាពស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ”។

នៅក្នុងសិក្ខាសាលា គណៈប្រតិភូ និងអ្នកជំនាញបានវិភាគឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ សាស្ត្រាចារ្យ បណ្ឌិត ង្វៀន សួនថាំង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម បានបញ្ជាក់ថា៖ “ការច្នៃប្រឌិតគំរូអភិវឌ្ឍន៍គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីយកឈ្នះ លើផ្នត់ និតចាស់ៗ ដែនកំណត់អភិវឌ្ឍន៍ចាស់ៗ បង្កើតសន្ទុះថ្មី និងលើកកំពស់លទ្ធភាពស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ និងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានភាពប្រែប្រួល និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ ចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅថា នៅក្នុងគំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី មនុស្សគឺជាគោលដៅ ជាធនធានផ្ទៃក្នុង និងជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍន៍”។

បទបង្ហាញ និងអនុសាសន៍នៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងផ្តល់នូវមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាក់ស្តែងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការកសាងគម្រោង “ច្នៃប្រឌិតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដោយផ្អែក លើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល" ដែលត្រូវដាក់ជូនសន្និសីទលើកទីបីនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី ១៤៕

តាម vovworld.vn/km-KH

សប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ២០២៦៖ ក្បាច់របាំវប្បធម៌ចម្រុះពណ៌នៅតាមទន្លេ Huong

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា គណៈកម្មការរៀបចំ Festival Hue ឆ្នាំ២០២៦ បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសពីសប្តាហ៍តន្ត្រីអន្តរជាតិ Hue ឆ្នាំ២០២៦។
