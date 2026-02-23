Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ចេញដំណើរនេសាទនាដើមឆ្នាំ អ្នកនេសាទខេត្តខាញ់ហ័រ ប្តេជ្ញាអនុវត្តន៍ការនេសាទស្របច្បាប់ ប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU

បន្ទាប់ពីបុណ្យតេត ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ នៅតាមបណ្តាកំពង់ផែនេសាទនានាក្នុងខេត្តខាញ់ហ័រ ទូកនេសាទរាប់រយគ្រឿងកំពុងរៀបចំយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីចេញដំណើរនេសាទនាដើមឆ្នាំ។
ទូកនេសាទរាប់រយគ្រឿងកំពុងរៀបចំយ៉ាងមមាញឹកសម្រាប់ដំណើរនេសាទនាដើមឆ្នាំ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏មមាញឹកចេញទៅសមុទ្រ អ្នកនេសាទមិនត្រឹមតែសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបានផលដំណាំដ៏សម្បូរបែបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងលើការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) ឆ្ពោះទៅការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។

នៅកំពង់ផែនេសាទ ហ័ន រើស សង្កាត់ណាម ញ៉ាត្រាង សមាជិកនាវិកកំពុងរវល់ចាក់ប្រេង ត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍នេសាទ និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។ ជាពិសេស ប្រព័ន្ធតាមដាននាវា VMS ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ មុនពេលទូកចេញដំណើរ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងដើម្បីសម្រួលដល់ការតាមដានបប្រភពផលនេសាទ។

រួមជាមួយអ្នកនេសាទ និងកន្លែងដឹកជញ្ជូននេសាទ កងកម្លាំងមុខងាររក្សាវត្តមាន ២៤/៧ នៅកំពង់ផែ ដោយត្រួតពិនិត្យឯកសារ អាជ្ញាប័ណ្ណ និងឧបករណ៍ទាំងអស់មុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យទូកចាកចេញ។ ការសម្របសម្រួលយ៉ាងល្អិតល្អន់នេះរួមចំណែកដល់ការធានាថា នាវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់ពីពេលដែលពួកគេចាកចេញពីកំពង់ផែ។

បន្ទាប់ពីការបង្រួបបង្រួម និងស្តង់ដារភាវូបនីយកម្មទិន្នន័យ ខេត្ត ខាញ់ហ័រ ឥឡូវនេះមាននាវានេសាទចំនួន ៥.២០០ គ្រឿងដែលបានចុះបញ្ជី សម្គាល់ និងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ ដែលសម្រេចដល់ ១០០%។ ក្នុងចំណោមនេះ នាវាចំនួន ១.៥០០ គ្រឿង មានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រឡើងទៅ បានដំឡើងឧបករណ៍តាមដានដំណើរ VMS៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

