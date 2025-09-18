ព័ត៌មាន
ចុះសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសែនដូនតា
គណៈប្រតិភូក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខ
និងជូនអំណោយដល់គ្រួសារកម្មាភិបាល គ្រួសារគំរូ
និងជនមានកិត្យានុភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរ; ចុះសួរសុខទុក្ខនិងជូនអំណោយដល់គណៈនាយកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
នៃសាលាមធ្យមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាលីណាមបូ។
នៅកន្លែងទាំងនេះ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Can Tho លោក Do Thanh Binh បានសាកសួរសុខទុក្ខនិងអបអរសាទរដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅមូលដ្ឋាន ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសែនដូនតា។ លោកសង្ឃឹមថា នាពេលខាងមុខ បណ្តាអ្នកមុខអ្នកការសាសនា និងព្រះសង្ឃនឹងបន្តលើកតម្កើងតួនាទីជាស្នូលនៃសាមគ្គីភាពនៅមូលដ្ឋាន លើកទឹកចិត្ត ផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំប្រជាជនឱ្យចូលរួមផលិតកម្មយ៉ាងសកម្ម រួមចំណែកថែរក្សានិងស្ថេរភាពសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន អនុវត្តន៍ឲ្យបានល្អនូវគោលការណ៍ “ល្អផ្លូវលោក ល្អផ្លូវធម៌” និងឆ្ពោះទៅរកសង្គមវិបុលភាព ស៊ីវិល័យ និងសុភមង្គល៕