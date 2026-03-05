ព័ត៌មាន
ចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅកាន់មជ្ឈិមបូព៌ា
នៅពេលដែលជម្លោះក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលដល់ថ្ងៃទី ៥ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន លោក វ៉ាង យី បានធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដាច់ដោយឡែកជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (UAE) លោក Abdullah bin Zayed Al-Nahyan និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោក Faisal bin Farhan Al Saud។
លោកបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសចិនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពរបស់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម និងស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីប្រកាសនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) ដែលបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនា និងការទូតជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីយកឈ្នះលើវិបត្តិនាបច្ចុប្បន្ន និងការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់៕