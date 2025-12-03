ព័ត៌មាន
ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់
នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីសាងសង់ផ្ទះសម្បែងយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ បំផុសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ។ នៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Lam Dong បានបញ្ជាក់ថា នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងថ្មីសម្រាប់គ្រួសារដែលបានដួលរលំមួយផ្នែក ឬដួលរលំទាំងស្រុងមុនថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ និងជួសជុលផ្ទះដែលរងការខូចខាតមុនថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។
ក្នុងឱកាសនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Lam Dong បានប្រគល់អំណោយចំនួន ១០ចំណែក ដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់នៅឃុំ D'Ran; ចុះសួរសុខទុក្ខ និងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឱ្យជំនះលើការលំបាក ស្ថេរភាពជីវភាពរស់នៅ និងស្តារផលិតកម្មឡើងវិញ។ ទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះ បានបណ្តាលឱ្យផ្ទះ ២៣ ខ្នងនៅខេត្ត Lam Dong ដួលរលំនិងលិចលង់ទាំងស្រុង ហើយត្រូវការសាងសង់ថ្មី; ផ្ទះ ២០៦ ខ្នងរងការខូចខាតនិងត្រូវការជួសជុល។ ខេត្ត Lam Dong បានឧបត្ថម្ភថវិកា ១២០ លានដុង សម្រាប់ផ្ទះដែលដួលរលំទាំងស្រុង និងថវិកា ២០-៤០ លានដុងសម្រាប់ផ្ទះដែលរងការខូចខាត៕