ព័ត៌មាន
គោលនយោបាយបើកទូលាយទិដ្ឋាការ "ទាក់ទាញ" ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម
នេះជាមតិរបស់ប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលា
ស្តីពីគោលនយោបាយទិដ្ឋាការសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ (ចិន)
ដែលរៀបចំដោយសមាគមទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ សម្របសម្រួលជាមួយសមាគមទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍
និងសមាគមវាយកូនហ្គោលនាថ្ងៃទី ២៣ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។
កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍រវាងវៀតណាម
និងទីផ្សារសំខាន់ពីរគឺកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃវ៉ាន់ (ចិន)។
នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចទេសចរណ៍
និងភ្ញៀវទេសចរជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយតំណាងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រចាំទីក្រុង ហូជីមិញ និងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌តៃប៉ិ (តៃវ៉ាន់-ចិន)
នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ នេះគឺជាកាណាល់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានផ្លូវការ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាអំពីគោលនយោបាយទិដ្ឋាការ
ក៏ដូចជាចម្លើយចំពោះសំណួរដែលកើតឡើង ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបែបបទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។
នៅទីនេះ
តំណាងសមាគមទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញក៏បានលើកឡើងដែរថា ទីផ្សារទេសចរណ៍កីឡាវាយកូនហ្គោលអន្តរជាតិនៅវៀតណាមកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់
ដោយលេចធ្លោជាងគេគឺក្រុមភ្ញៀវមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃវ៉ាន់ (ចិន)។
ស្ថិតិបង្ហាញថា ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំៗ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃប៉ិ
(តៃវ៉ាន់-ចិន) មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ទេសចរណ៍វាយកូនហ្គោលបានកើនឡើងពី
១០-១៥%។
ហើយកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរណ៍កីឡាវាយកូនហ្គោលគឺគោលនយោបាយទិដ្ឋាការ។
គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាបានវាយតម្លៃថា
ប្រសិនបើគោលការណ៍ទិដ្ឋាការអំណោយផលត្រូវបានរក្សានិងពង្រីកនោះ
វៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនាំមុខគេនៅអាស៊ីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវាយកូនហ្គោលកូរ៉េខាងត្បូង
និងតៃវ៉ាន់ (ចិន) នាពេលឆាប់ៗនេះ៕