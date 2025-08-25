Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

គោលនយោបាយបើកទូលាយទិដ្ឋាការ "ទាក់ទាញ" ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម

ការដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបើកទូលាយការលើកលែងទិដ្ឋាការ ពន្យារ រយៈពេលស្នាក់នៅនិងអនុវត្តគោលនយោបាយ e-visa ដ៏ងាយស្រួល មិនត្រឹមតែជួយបង្កើនបរិមាណភ្ញៀវទេសចរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំង អូសបន្លាយរយៈពេលស្នាក់នៅ លើកទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរឱ្យវិលត្រលប់មកវិញជាច្រើនដង។
ទិដ្ឋភាពនៃិច្ចពិភាក្សា (រូបថត៖ My Phuong/TTXVN)

នេះជាមតិរបស់ប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលា ស្តីពីគោលនយោបាយទិដ្ឋាការសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ (ចិន) ដែលរៀបចំដោយសមាគមទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ សម្របសម្រួលជាមួយសមាគមទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ និងសមាគមវាយកូនហ្គោលនាថ្ងៃទី ២៣ សីហា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។

កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍រវាងវៀតណាម និងទីផ្សារសំខាន់ពីរគឺកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃវ៉ាន់ (ចិន)។ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចទេសចរណ៍ និងភ្ញៀវទេសចរជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយតំណាងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូង ប្រចាំទីក្រុង ហូជីមិញ និងការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌តៃប៉ិ (តៃវ៉ាន់-ចិន) នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ នេះគឺជាកាណាល់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានផ្លូវការ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាអំពីគោលនយោបាយទិដ្ឋាការ ក៏ដូចជាចម្លើយចំពោះសំណួរដែលកើតឡើង ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបែបបទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ។

នៅទីនេះ តំណាងសមាគមទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញក៏បានលើកឡើងដែរថា ទីផ្សារទេសចរណ៍កីឡាវាយកូនហ្គោលអន្តរជាតិនៅវៀតណាមកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ដោយលេចធ្លោជាងគេគឺក្រុមភ្ញៀវមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃវ៉ាន់ (ចិន)។ ស្ថិតិបង្ហាញថា ជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំៗ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃប៉ិ (តៃវ៉ាន់-ចិន) មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ទេសចរណ៍វាយកូនហ្គោលបានកើនឡើងពី ១០-១៥%។ ហើយកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរណ៍កីឡាវាយកូនហ្គោលគឺគោលនយោបាយទិដ្ឋាការ។ គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាបានវាយតម្លៃថា ប្រសិនបើគោលការណ៍ទិដ្ឋាការអំណោយផលត្រូវបានរក្សានិងពង្រីកនោះ វៀតណាមនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនាំមុខគេនៅអាស៊ីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវាយកូនហ្គោលកូរ៉េខាងត្បូង និងតៃវ៉ាន់ (ចិន) នាពេលឆាប់ៗនេះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

