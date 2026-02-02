Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

គុណភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់ និងការត្រៀមកម្មាភិបាលគឺជាគន្លឹះក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត

បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅតាមបណ្តាខេត្តក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេ គឺវ ឡុង នាថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់កម្រិតសម្រាប់អាណត្តិ ឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ នៅខេត្តវិញឡុង។

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបធ្វើការ (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញថ្លែងមតិដឹកនាំ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានទទួលស្គាល់ថា ខេត្តវិញឡុងមានភាគរយខ្ពស់នៃស្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនសមាជិការសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន ។ ភាគរយនៃជនជាតិ ភាគតិចឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ អំពីលក្ខណៈប្រជាជនក្នុងខេត្ត។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យខេត្តវិញឡុងផ្តល់ការណែនាំ ចាប់ពីថ្នាក់ខេត្ត រហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយធានាថា បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ មានស្តង់ដារ និងទាន់ពេលវេលា; ហើយគុណភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់ និងការត្រៀមកម្មាភិបាលគឺមានសារៈសំខាន់។  ជាពិសេស ខេត្តវិញឡុងមានប្រជាជនខ្មែរច្រើន ដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែអាចចូលដំណើរការបាន ងាយយល់ និងសមស្របទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីរបស់ឃុំ និងសង្កាត់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅ។

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹនថាញ់ មិនអញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងជំនួបធ្វើការ (រូបថត៖ VOV)

អញ្ជើញលើកច្បាស់ថា  នៅសល់តែជាង ៤០ ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្ហើយរាល់ការរៀបចំទាំងអស់ សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិនបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តច្បាមជាប់មូលដ្ឋាន នៅជិតប្រជាជន ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលការណ៍៖ ប្រជាធិបតេយ្យ ភាពស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព ភាពងាយស្រួល និងខ្លឹមសារ។ ខណៈពេលដែលធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពដាច់ខាតមុនអំឡុងពេល និងក្រោយអំឡុងពេលបោះឆ្នោត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

