ព័ត៌មាន
គុណភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់ និងការត្រៀមកម្មាភិបាលគឺជាគន្លឹះក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោត
អញ្ជើញថ្លែងមតិដឹកនាំ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានទទួលស្គាល់ថា ខេត្តវិញឡុងមានភាគរយខ្ពស់នៃស្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនសមាជិការសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន ។ ភាគរយនៃជនជាតិ ភាគតិចឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ អំពីលក្ខណៈប្រជាជនក្នុងខេត្ត។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យខេត្តវិញឡុងផ្តល់ការណែនាំ ចាប់ពីថ្នាក់ខេត្ត រហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយធានាថា បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ មានស្តង់ដារ និងទាន់ពេលវេលា; ហើយគុណភាពនៃការពិគ្រោះយោបល់ និងការត្រៀមកម្មាភិបាលគឺមានសារៈសំខាន់។ ជាពិសេស ខេត្តវិញឡុងមានប្រជាជនខ្មែរច្រើន ដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែអាចចូលដំណើរការបាន ងាយយល់ និងសមស្របទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីរបស់ឃុំ និងសង្កាត់ដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅ។
អញ្ជើញលើកច្បាស់ថា នៅសល់តែជាង ៤០ ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីបង្ហើយរាល់ការរៀបចំទាំងអស់ សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោត ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិនបានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តច្បាមជាប់មូលដ្ឋាន នៅជិតប្រជាជន ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវគោលការណ៍៖ ប្រជាធិបតេយ្យ ភាពស្របច្បាប់ សុវត្ថិភាព ភាពងាយស្រួល និងខ្លឹមសារ។ ខណៈពេលដែលធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពដាច់ខាតមុនអំឡុងពេល និងក្រោយអំឡុងពេលបោះឆ្នោត៕