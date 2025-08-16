Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

គម្រោងនិងសំណង់ចំនួន ២៥០ ត្រូវបានសម្ពោធនិងចាប់ផ្តើមសាងសង់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ

ពិធីសម្ពោធ និងចាប់ផ្តើមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ដោយតភ្ជាប់បណ្តាញពីមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌ជាតិ (ឃុំ Dong Anh នៃទីក្រុងហាណូយ)។

ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ nhandan.vn)

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការសម្ពោធ និងចាប់ផ្តើមសាងសង់ គម្រោង និងសំណង់ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ តំណាងក្រសួងសំណង់បានឲ្យដឹងថា គម្រោងនិងសំណង់ចំនួន ២៥០ មានទុន វិនិយោគសរុបចំនួន ១,២៨ លានពាន់លានដុង (ជាង ៤៨,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់លោក Le Anh Tuan បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “គម្រោងទាំង ២៥០ នេះរួមចំណែក ១៨% នៃតម្លៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដែលរួមចំណែកដល់កំណើននៅឆ្នាំ ២០២៥ ពី ៨,៣% ឡើងទៅឬច្រើនជាងនេះ និង ២០% ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់។ គម្រោងដែលប្រើប្រាស់ដើមទុនថវិការដ្ឋនឹងបង្កើតជាក្របខណ្ឌហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹកនាំការវិនិយោគឯកជន”។

ពិធីសម្ពោធ និងចាប់ផ្តើមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ដោយតភ្ជាប់បណ្តាញពី មជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌ជាតិ (ឃុំ Dong Anh នៃទីក្រុងហាណូយ)៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

គិតត្រឹមម៉ោង ៦៖៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ សីហា កម្មវិធីកៀរគរប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រជាជនគុយបា "៦៥ឆ្នាំនៃចំណង់មិត្តភាព វៀតណាម - គុយបា" បានប្រមូលប្រាក់បានជាង ១១៤ ពាន់លានដុង (ប្រហែល ៤,៣៤ លានដុល្លារ)។ តួលេខនេះបានលើសពីគោលដៅនៃការបង្កើនយ៉ាងហោចណាស់ ៦៥ ពាន់លានដុង (២,៤៧ លានដុល្លារ) ក្នុងរយៈពេល ៦៥ ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥)។
