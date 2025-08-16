ព័ត៌មាន
គណៈប្រតិភូរុស្សីជួបប្រជុំនៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាមេរិក
នៅទីនេះ លោកប្រធានាធិបតី Putin បានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចរចាទ្វេភាគីជាមួយអ៊ុយក្រែន។ មេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ ហើយមិនបានច្រានចោលនូវលទ្ធភាពដែលភាគីទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងអាវុធវាយប្រហាយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ។
នាថ្ងៃដដែល ជំនួយការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Yuri Ushakov បាននិយាយថា របៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងសមភាគីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋអាឡាស្កាត្រូវបានឯកភាព។ ទីមួយ មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបផ្ទាល់ បន្ទាប់មកជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូ និងបន្តការពិភាក្សារបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលអាហារពេលព្រឹកធ្វើការ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទ ភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាមេរិកនេះ គឺដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែន ពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ី-អាមេរិក ធានាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងបញ្ហាក្នុងតំបន់។ លើសពីនេះ លោកប្រធានាធិបតី Putin និងលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីបន្ថែមទៀត រួមទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ៕