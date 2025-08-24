ព័ត៌មាន
គណៈប្រតិភូជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៦០០០នាក់ នឹងចូលរួមពិធីបើកការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិរយៈពេល ៨០ឆ្នាំ
យោងតាមក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិរយៈពេល ៨០ឆ្នាំនៃដំណើរឯករាជ្យ-សេរីភាព-សុភមង្គល បានបើកជាផ្លូវការនៅវេលាម៉ោង ៨៖៣០នាទី ព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ហើយនឹងអូសបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍វៀតណាម។ ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នេះមានស្តង់ចំនួន ៣៤ ដែលមានលក្ខណៈវិសេសវិសាលរបស់ខេត្តក្រុងចំនួន ៣៤ និងបណ្តាក្រសួង ផ្នែក និងសាខាមជ្ឈិម ដោយឧទ្ទេសនាមអំពីសមិទ្ធិផលអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យ។ លោក Ta Quang Dong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “គួរនិយាយថា នេះជាការតាំងពិពណ៌ដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងច្រើនអំពីរូបភាពមនុស្ស និងប្រទេសវៀតណាម ក៏ដូចជាសមិទ្ធិផលរបស់វៀតណាមដល់មិត្តភក្កិអន្តរជាតិ និងប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ក្នុងឱកាសថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។ នេះជាចំណុចប្រសព្វ ជាគោលដៅដែលនឹងទាក់ទាញប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះករ មកទីនេះដើម្បីទស្សនាការតាំងពិព័រណ៌ តាមនោះ ផ្សព្វផ្សាយពីសមិទ្ធិផលរបស់ប្រទេសយើង”។
ទាក់ទងនឹងពិធីព្យុហយាត្រាអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី២ កញ្ញា លោកស្រី Le Thi Thu Hang អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថា ចំណុចពិសេសនៃពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំនេះ គឺក្រុមតំណាងជនវៀតណាមនៅឯបរទេសនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីចូលរួមដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រានៅទីលាន Ba Dinh ដោយមានអាណិកជនវៀតណាមចំនួន ៥០នាក់ដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន ១៨៖ “យើងខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យក្រុមតំណាងជនវៀតណាមនៅឯបរទេសឲ្យចូលរួមពិធីនេះ។ ក្នុងនោះមាន អាណិកជនវៀតណាមប្រហែល ៥០ នាក់បាននិងកំពុងហាត់សមដើម្បីចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រានៅលើទីលាន Ba Dinh នៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។ នេះជាលើកទីមួយហើយ ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំ ដែលក្រុមជនវៀតណាមនៅឯបរទេសបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះ”៕