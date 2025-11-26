ព័ត៌មាន
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់យោបល់លើយន្តការពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងដាណាំង
នាយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៥១ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៨ ស្តីពីការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញ; ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣៦ ស្តីពីការរៀបចំអាជ្ញាធរទីក្រុង និងការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដាណាំង។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai បានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តពិនិត្យឡើងវិញនូវវិសាលភាពនៃការកែតម្រូវដើម្បីគ្របដណ្តប់យ៉ាងពេញលេញនូវខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាង; ពិនិត្យឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទាក់ទាញវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រ។ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai មានប្រសាសន៍ថា៖
“បន្តពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបង្ហើយសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេច ដោយធានាថា មានយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសចាំបាច់ លេចធ្លោ និងអាចដំណើរការយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា; ជំនះលើដែនកំណត់ ឧបសគ្គ និងភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច។ ធានាថា បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេច ទីក្រុងទាំងពីរនឹងអនុវត្តគោលដៅដែលបានកំណត់ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងទាំងពីរ”។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងទាំងពីរគឺទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង ត្រូវមានយន្តការពិសេស លេចធ្លោសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ; បញ្ហាវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការត្រូវតែរឹងមាំ ហើយការអនុវត្តត្រូវតែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ និងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងពីរ៕