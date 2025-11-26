Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាផ្តល់យោបល់លើយន្តការពិសេសសម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងដាណាំង

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai បានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តពិនិត្យឡើងវិញនូវវិសាលភាពនៃការកែតម្រូវដើម្បីគ្របដណ្តប់យ៉ាងពេញលេញនូវខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាង; ពិនិត្យឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទាក់ទាញវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រ។
  ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VOV  
  អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ។ រូបថត៖ VOV  
  សមាជិករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារជាក់លាក់មួយចំនួន។ រូបថត៖ VOV  

នាយប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៥១ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៩៨ ស្តីពីការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញ; ផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៣៦ ស្តីពីការរៀបចំអាជ្ញាធរទីក្រុង និងការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដាណាំង។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai បានស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តពិនិត្យឡើងវិញនូវវិសាលភាពនៃការកែតម្រូវដើម្បីគ្របដណ្តប់យ៉ាងពេញលេញនូវខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាង; ពិនិត្យឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទាក់ទាញវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រ។ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Nguyen Duc Hai មានប្រសាសន៍ថា៖

“បន្តពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបង្ហើយសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេច ដោយធានាថា មានយន្តការ និងគោលនយោបាយពិសេសចាំបាច់ លេចធ្លោ និងអាចដំណើរការយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា; ជំនះលើដែនកំណត់ ឧបសគ្គ និងភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច។ ធានាថា បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេច ទីក្រុងទាំងពីរនឹងអនុវត្តគោលដៅដែលបានកំណត់ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងទាំងពីរ”

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងទាំងពីរគឺទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង ត្រូវមានយន្តការពិសេស លេចធ្លោសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ; បញ្ហាវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការត្រូវតែរឹងមាំ ហើយការអនុវត្តត្រូវតែមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ និងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទាំងពីរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

រួមដៃជាមួយប្រជាជនភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង និងតំបន់ Tay Nguyen ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅឲ្យបានឆាប់ៗ

រួមដៃជាមួយប្រជាជនភាគកណ្តាលប៉ែកខាងត្បូង និងតំបន់ Tay Nguyen ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅឲ្យបានឆាប់ៗ

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ បានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមបណ្តាខេត្តភាគកណ្តាល និងតំបន់ Tay Nguyen ដោយគិតត្រឹមម៉ោង ៦:៣០ ល្ងាចថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា) មនុស្ស ១០២ នាក់បានស្លាប់ និងបាត់ខ្លួន (ដែលក្នុងនោះ មនុស្ស ៩០ នាក់បានស្លាប់ និង ១២ នាក់បាត់ខ្លួន)។
