ព័ត៌មាន

ខេត្ត ក្វាងនិញ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើននៅចុងឆ្នាំ

ខេត្តក្វាងនិញនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ដំណើរបេតិកភណ្ឌ នៅសង្កាត់ Yen Tu និងព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ (countdown) ឆ្នាំ ២០២៥ នៅសង្កាត់ Ha Long។

ពិធីប្រកាសតម្លៃជាសកលដ៏លេចធ្លោនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac ត្រូវបានធ្វើឡើងនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា កន្លងទៅ។ (រូបថត៖ VOV)

ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ដំណើរបេតិកភណ្ឌ នៅសង្កាត់ Yen Tu នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ ក្នុងនោះការផ្តោតសំខាន់គឺពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី ៧១៧ នៃទិវាចូលបរិនិព្វានរបស់ព្រះចៅអធិរាជ Tran Nhan Tong និងពិធី ទទួលវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់តំបន់កកេរ្ត៍ដំណែលនិងរមណីយដ្ឋាន Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក (សម្របសម្រួលជា មួយខេត្ត បាក់និញ និងទីក្រុងហាយហ្វុង)។ លោក Nguyen Viet Dung នាយកមន្ទីរ វប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត ក្វាងនិញបានមានប្រសាសន៍ថា៖
“ក្នុងឱកាសនេះ ខេត្តក្វាងនិញនឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ ដែលតភ្ជាប់គ្នា ចាប់ពីវប្បធម៌ ម្ហូបអាហារ ការស្វែងយល់អំពីព្រះពុទ្ធ សាសនានិកាយ Truc Lam។ លើសពីនេះ នឹងមានកម្មវិធីតន្ត្រីមួយ ដើម្បីឲ្យប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរចូលរួម និងទទួលបានបទពិសោធន៍នានានៅខេត្តក្វាងនិញ”។
ព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ សួរស្ដីឆ្នាំថ្មី ២០២៦ នៅទីលាន ៣០ តុលា សង្កាត់ ហាឡុង នាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ គ្រោងនឹងទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជិត ៥០.០០០ នាក់។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ របស់មូលដ្ឋាន ដែលជាការ កត់សម្គាល់នូវភាពជោគជ័យរបស់ខេត្តក្វាងនិញក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់ពេញមួយឆ្នាំកន្លងទៅ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅយប់ថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ នៅខេត្ត ឡាំដុង ពិធីបុណ្យតែអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៥ បាន ប្រារព្ធពិធីបិទ ក្រោយរយៈពេលមួយខែប្រព្រឹត្តទៅនៅ ដាឡាត់ និងបាវឡុក។
