ព័ត៌មាន
ខេត្តឡឹមដុងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
នៅក្នុងសង្កាត់ឡាជី ខេត្តឡឹម ដុង កម្លាំងនគរបាលកំពុងអនុវត្តន៍ពេលវេលាកំពូលសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់។ នាវានេសាទ និងប្រធានក្រុមនីមួយៗ សុទ្ធតែមានឯកសារគ្រប់គ្រង។ ឧបករណ៍តាមដាននាវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាប្រចាំ ហើយរាយការណ៍ជាប្រចាំក្នុងសប្តាហ៍។ វរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន វ៉ាន់ តឹប អនុប្រធាននគរបាលសង្កាត់ឡាជី បាននិយាយថា៖ “យើងបានបង្កើតក្រុមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចងក្រងបញ្ជីព័ត៌មានអំពីម្ចាស់នាវា ប្រធានក្រុម និងកម្មករសមុទ្រនៅលើនាវា។ នាវានេសាទសរុបចំនួន ១.១៥៨ គ្រឿង កំពុងត្រូវបានតាមដាន ដើម្បីសម្រួលដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវាទាំងនេះនៅលើប្រព័ន្ធ VneID”។
យោងតាមមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្តឡឹមដុង ខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន ៨.២១០ គ្រឿង; ក្នុងនោះ នាវាចំនួន ៩៨,៧៦% បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រជាជន (VNeID)។ ភាគរយនៃនាវានេសាទដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទគឺជាង ៩០%; ភាគរយនៃនាវានេសាទ ១៥ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះដែលត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាង ៩១%៕