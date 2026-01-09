Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ខេត្តឡឹមដុងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU

ដោយអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ខេត្តឡឹមដុង កំពុងដាក់ពង្រាយដោយព្រមៗគ្នានិងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវដំណោះស្រាយជាច្រើន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) ដោយមានគោលដៅ ស្តារសណ្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញ ក្នុងការនេសាទនិងដក "កាតលឿង" ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

សកម្មភាពគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទនៅកំពង់ផែនេសាទក្នុងខេត្តឡឹមដុង ត្រូវបានរក្សាជាប្រចាំ ដែលរួមចំណែកដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ រូបថត៖ ក្វាងសាង/VOV-Tay Nguyen


នៅក្នុងសង្កាត់ឡាជី ខេត្តឡឹម ដុង កម្លាំងនគរបាលកំពុងអនុវត្តន៍ពេលវេលាកំពូលសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់។ នាវានេសាទ និងប្រធានក្រុមនីមួយៗ សុទ្ធតែមានឯកសារគ្រប់គ្រង។ ឧបករណ៍តាមដាននាវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានជាប្រចាំ ហើយរាយការណ៍ជាប្រចាំក្នុងសប្តាហ៍។ វរសេនីយ៍ទោ ង្វៀន វ៉ាន់ តឹប អនុប្រធាននគរបាលសង្កាត់ឡាជី បាននិយាយថា៖  “យើងបានបង្កើតក្រុមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចងក្រងបញ្ជីព័ត៌មានអំពីម្ចាស់នាវា ប្រធានក្រុម និងកម្មករសមុទ្រនៅលើនាវា។ នាវានេសាទសរុបចំនួន ១.១៥៨ គ្រឿង កំពុងត្រូវបានតាមដាន ដើម្បីសម្រួលដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវាទាំងនេះនៅលើប្រព័ន្ធ VneID”។

នាវានេសាទមកពីខេត្តឡឹមដុង នៅពេលចេញទៅសមុទ្រ ត្រូវគោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវបទប្បញ្ញត្តិស្តីពី IUU និងការតាមដាននាវា។ រូបថត៖ ក្វាងសាង/VOV-Tay Nguyen

យោងតាមមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្តឡឹមដុង ខេត្តទាំងមូលមាននាវានេសាទដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន ៨.២១០ គ្រឿង; ក្នុងនោះ នាវាចំនួន ៩៨,៧៦% បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រជាជន (VNeID)។ ភាគរយនៃនាវានេសាទដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទគឺជាង ៩០%; ភាគរយនៃនាវានេសាទ ១៥ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះដែលត្រូវបានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាង ៩១%៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

