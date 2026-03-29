Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ខេត្តឡឹមដុងចេញបទបញ្ជាសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU

ខេត្តឡឹម ដុងមាននាវានេសាទជាង ៨.៤០០ គ្រឿងដែលមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ។
កងការពារព្រំដែនត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើររបស់នាវា។ (រូបថត៖ កាសែតឡឹមដុង)

បទបញ្ជាសម្របសម្រួលអន្តរស្ថាប័នស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានគ្រប់គ្រង (IUU) ដោយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឡឹមដុងចេញផ្សាយបទបញ្ញត្តិចំនួន ៥ មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា  រួមមាន៖ ការសម្របសម្រួលព័ត៌មាន ការឃោសនានិងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU; ការសម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានលើការនេសាទខុសច្បាប់ IUU; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU; ការសម្របសម្រួលស្ថិតិ និងការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU; ការសម្របសម្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ការវាយតម្លៃ និងការចល័តធនធានដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU។

បទប្បញ្ញត្តិចែងអំពីច្បាប់ ខ្លឹមសារ និងការចាត់តាំងភារកិច្ចសម្រាប់ការសម្របសម្រួលរវាងមន្ទីរ ភ្នាក់ងារ កងកម្លាំងមុខងារ និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេស Phu Quy ជាមួយនាវានេសាទក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅក្នុងខេត្តឡឹមដុង។ ខេត្តឡឹម ដុងមាននាវានេសាទជាង ៨.៤០០ គ្រឿងដែលមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

