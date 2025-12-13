Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខេត្តក្វាងនិញអនុវត្តគោលនយោបាយពិសេសក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ

នាពេលកន្លងទៅ ខេត្តក្វាងនិញបានអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយន្តការពិសេសជាច្រើនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្ម ដោយបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ។

កំពង់ផែកាយរ៉ុង ក្នុងស្រុកវ៉ាន់ដុង គឺជាកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនមួយក្នុងចំណោមកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនធំជាងគេនៅខេត្តក្វាងនិញ។ រូបថត៖ VNA

ទាក់ទងនឹងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ខេត្តបានផ្តល់អាទិភាព លើគម្រោងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបានចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីសម្រេច បញ្ជី និងកម្មវិធីទាក់ទាញការវិនិយោគដំណាក់កាល ២០២៥-២០៣០ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ បានបង្កើតកម្មវិធីពន្លឿនការវិនិយោគឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីតភ្ជាប់ និងទាក់ទាញវិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុក និងបរទេស។

ក្រៅពីការទាក់ទាញការវិនិយោគ ខេត្តក្វាងនិញផ្តោតលើការកសាងគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន។ លើសពីនេះ ខេត្តកំពុងជំរុញគម្រោងសាកល្បងសម្រាប់តំបន់សហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មឆ្លងដែនរវាងម៉ុងកាយ និងដុងស៊ីង ដោយផ្តល់អាទិភាពលើការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្ម; តភ្ជាប់ផលិតកម្ម ការកែច្នៃ និងការប្រើប្រាស់នៅតំបន់ព្រំដែន។ ទាក់ទងនឹងយន្តការគាំទ្រអាជីវកម្ម ពន្លឿនការវិនិយោគត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម ដោយម្ចាស់ការឆ្ពោះទៅរកវិនិយោគិន ជួយ ដោះស្រាយឧបសគ្គខាងនីតិវិធី និងបង្កើតបណ្តាញតភ្ជាប់រវាងវិនិយោគិន មូលនិធិវិនិយោគ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយពេលវេលាអនុវត្តគម្រោង និងបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់ខេត្តក្វាងនិញចំពោះវិនិយោគិន។  គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុបរបស់ខេត្តបានឈានដល់ជិត ១៩,៦៦០ ពាន់លានដុង៕

  
 

 

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាសម្រេចបានជាង ៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២៥

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៥ ការនាំចូល និងនាំចេញតាមរយៈច្រកទ្វារ ព្រំដែនគោករវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា សម្រេចបានទំហំ ៥,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ១៥,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top