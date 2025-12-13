ព័ត៌មាន
ខេត្តក្វាងនិញអនុវត្តគោលនយោបាយពិសេសក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ
ទាក់ទងនឹងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ខេត្តបានផ្តល់អាទិភាព លើគម្រោងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងបានចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីសម្រេច បញ្ជី និងកម្មវិធីទាក់ទាញការវិនិយោគដំណាក់កាល ២០២៥-២០៣០ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ បានបង្កើតកម្មវិធីពន្លឿនការវិនិយោគឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីតភ្ជាប់ និងទាក់ទាញវិនិយោគិនទាំងក្នុងស្រុក និងបរទេស។
ក្រៅពីការទាក់ទាញការវិនិយោគ ខេត្តក្វាងនិញផ្តោតលើការកសាងគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្មព្រំដែន។ លើសពីនេះ ខេត្តកំពុងជំរុញគម្រោងសាកល្បងសម្រាប់តំបន់សហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មឆ្លងដែនរវាងម៉ុងកាយ និងដុងស៊ីង ដោយផ្តល់អាទិភាពលើការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្ម; តភ្ជាប់ផលិតកម្ម ការកែច្នៃ និងការប្រើប្រាស់នៅតំបន់ព្រំដែន។ ទាក់ទងនឹងយន្តការគាំទ្រអាជីវកម្ម ពន្លឿនការវិនិយោគត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម ដោយម្ចាស់ការឆ្ពោះទៅរកវិនិយោគិន ជួយ ដោះស្រាយឧបសគ្គខាងនីតិវិធី និងបង្កើតបណ្តាញតភ្ជាប់រវាងវិនិយោគិន មូលនិធិវិនិយោគ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយពេលវេលាអនុវត្តគម្រោង និងបង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់ខេត្តក្វាងនិញចំពោះវិនិយោគិន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុបរបស់ខេត្តបានឈានដល់ជិត ១៩,៦៦០ ពាន់លានដុង៕