ព័ត៌មាន
ខេត្តក្វាងង៉ាយ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
ទន្ទឹមនឹងនោះ ខេត្តកំពុងជំរុញការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅក្នុងវិស័យនេសាទ ចាប់ពីការចុះបញ្ជីនាវានេសាទ និងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនេសាទនៅលើសមុទ្រ រហូតដល់ការតាមដានប្រភពដើមជលផល ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ IUU។
បច្ចុប្បន្ន ខេត្តមាននាវានេសាទចំនួន ៤.៨៦០ គ្រឿងដែលបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទជាតិ (VNFishbase) ដោយសម្រេចបានអត្រា ១០០%។ នាវានេសាទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ។
វរសេនីយ៍ឯក ឡេ ថាញ់ថាវ នៅស្ថានីយត្រួតពិនិត្យព្រំដែនអានហៃ ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន លីសឺន ខេត្តក្វាងង៉ាយ បានឲ្យដឹងថា៖ "នាវាទាំង ១០០% នៅក្នុងតំបន់មានព័ត៌មានពេញលេញ។ ទិន្នន័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងនាវានេសាទ និងនាវាផ្សេងទៀតត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដោយកងទ័ពការពារព្រំដែនមុនពេលចេញដំណើរ ស្របតាមច្បាប់។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៅលើសមុទ្រ ជាពិសេសនាវាដែលប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រឆ្ងាយៗ កងទ័ពការពារព្រំដែននឹងត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍តាមដាននាវា និងរក្សាការត្រួតពិនិត្យ ២៤/២៤ម៉ោង"៕