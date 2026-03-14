Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជម្រុញទំហំពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ថៃ សម្រេចឲ្យបាន ២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានទទួលជួបលោកស្រី Urawadee Sriphiromya ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅវៀតណាម។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសថៃគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈានមុខគេរបស់វៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ាន ហើយស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជម្រុញទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រេចឲ្យបាន ២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក តាមទិសដៅតុល្យភាព និងប្រកបដោយចីរភាពជាងមុន តាមរយៈការបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួល និងបើកចំហទីផ្សារទំនិញបន្ថែមទៀត។ 

លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រី ទទួលជួបលោកស្រី Urawadee Sriphiromya (រូបថត៖ vnanet.vn)

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានច្រើនណាស់។ ភាគីទាំងពីរគប្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថ្មីៗដូចជា៖ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល នវានុវត្តន៍ និងជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ កីឡា ទេសចរណ៍ អប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាល ជំនួបប្រាស្រ័យប្រជាជន។ល។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការធានាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈអាកាសចរណ៍ ដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ការដឹកជញ្ជូន ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់។ ក្នុងស្មារតីនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រទេសថៃពិចារណាលើការបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៅវៀតណាម ដោយរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍។

លោកស្រី Urawadee Sriphiromya បានឯកភាពជាមួយនឹងសំណើរបស់លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយបញ្ជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរគប្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន។ លោកស្រី Urawadee Sriphiromya បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ប្រទេសថៃនឹងបន្តរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួម ជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាន ដើម្បីធានាស្ថិរភាពថាមពលនៅក្នុងតំបន់៕

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនានេះ សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសរួមទូទាំងប្រទេស ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ១៤ ឃុំហុកមុន ទីក្រុងហូជីមិញ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top