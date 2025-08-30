Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ខិតខំនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងនូវែលសេឡង់ឲ្យសម្រេចបាន ៣ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៦

នេះជាខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារដែលបានត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញ ជិញនិងប្រធានសភានូវែលហ្សេឡង់លោក Gerry Brownlee ឯកភាពក្នុងជំនួបនាថ្ងៃទី ២៨ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបប្រធានសភានូវែលសេឡង់ លោក Gerry Brownlee។ រូបថត៖ VOV

ក្នុងជំនួបនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម - នូវែលហ្សេឡង់កាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដូចជា៖ នយោបាយ កិច្ចការបរទេស ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ និងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ រក្សាយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី; ស្នើយុទ្ធសាស្ត្រតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ  ជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ សម្រួលដល់ការបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្ពោះទៅគោលដៅធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ដាក់ពង្រាយវិស័យថ្មីៗដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; បន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ-សន្តិសុខ និងក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល; ពិចារណាបើកការហោះហើរត្រង់តភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់ៗ បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្ម និងវិនិយោគ។

វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីនិងឋានៈរបស់វៀតណាម ប្រធានសភានូវែលសេឡង់បានអះអាងថា វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់ រដ្ឋាភិបាលនិងសភានូវែលសេឡង់ផ្តល់អាទិភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងមូលរបស់នូវែលសេឡង់ក្នុងតំបន់; បានឲ្យដឹងថា សភានូវែលសេឡង់បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើគ្រប់វិស័យ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៥ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

ប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៥ របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ ខែកញ្ញា នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ ខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងនគរបាល តុលាការប្រជាជនកំពូល និងក្រសួងការបរទេស រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរដ្ឋស្តីពីការលើកលែងទោសឆ្នាំ ២០២៥ (លើកទី២)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top