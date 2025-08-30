ព័ត៌មាន
ខិតខំនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមនិងនូវែលសេឡង់ឲ្យសម្រេចបាន ៣ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០២៦
ក្នុងជំនួបនេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម -
នូវែលហ្សេឡង់កាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យដូចជា៖ នយោបាយ កិច្ចការបរទេស
ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ និងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់
រក្សាយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី; ស្នើយុទ្ធសាស្ត្រតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ
ជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ
សម្រួលដល់ការបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក
ឆ្ពោះទៅគោលដៅធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ
ដាក់ពង្រាយវិស័យថ្មីៗដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ;
បន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ-សន្តិសុខ
និងក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល;
ពិចារណាបើកការហោះហើរត្រង់តភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលឆាប់ៗ
បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្ម
និងវិនិយោគ។
វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីនិងឋានៈរបស់វៀតណាម ប្រធានសភានូវែលសេឡង់បានអះអាងថា វៀតណាមជាដៃគូសំខាន់ រដ្ឋាភិបាលនិងសភានូវែលសេឡង់ផ្តល់អាទិភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសទាំងមូលរបស់នូវែលសេឡង់ក្នុងតំបន់; បានឲ្យដឹងថា សភានូវែលសេឡង់បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការជួយជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើគ្រប់វិស័យ៕