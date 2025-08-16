Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃបំផុសមក កម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រជាជនគុយបាបានលើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ

គិតត្រឹមម៉ោង ៦៖៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ សីហា កម្មវិធីកៀរគរប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រជាជនគុយបា “៦៥ឆ្នាំនៃចំណង់មិត្តភាព វៀតណាម - គុយបា” បានប្រមូលប្រាក់បានជាង ១១៤ ពាន់លានដុង (ប្រហែល ៤,៣៤ លានដុល្លារ)។ តួលេខនេះបានលើសពីគោលដៅនៃការបង្កើនយ៉ាងហោចណាស់ ៦៥ ពាន់លានដុង (២,៤៧ លានដុល្លារ) ក្នុងរយៈពេល ៦៥ ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥)។

ចំនួនថវិកាដែលបានបរិច្ចាគជួយប្រជាជនគុយបាក្រោយការដាក់ឱ្យដំណើរការរយៈពេល២ថ្ងៃ (រូបភាព៖ គណៈកម្មាធិការរៀបចំ)

នៅចំពោះមុខលទ្ធផលនេះ យប់មិញ តំណាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាម ដែលជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកកម្មវិធីបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ប្រជាជនគុយបា។ ក្នុងលិខិតនោះ មជ្ឈឹមសមាគមបានអះអាងថា កម្មវិធីបានទទួលការឆ្លើយតបយ៉ាងស្វាហាប់នៃបេះដូងវៀតណាមរាប់លាននាក់ ដែលជាការបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកនៃបំណងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពពិសេសរបស់ប្រជាជនវៀតណាមចំពោះប្រជាជនគុយបា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃដែលជួយគុយបាជំនះការលំបាក រក្សាលំនឹងជីវភាព និងបន្តការអភិវឌ្ឍ។ កាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានតម្លៃជាសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចែងចាំងជាមួយនឹងតម្លៃខាងវិញ្ញាណ រួមចំណែកថែរក្សា និងពូនជ្រុំ រក្សានិមិត្តសញ្ញាអមតៈនៃសាមគ្គីភាពវៀត ណាម-គុយបាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ។

កម្មវិធីចលនាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគុយបានឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។ ដូច្នេះហើយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសមាគម និងស្ថាប័នសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំសង្ឃឹមថា នឹងបន្តទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងដៃគូរបស់ស្ថាប័ន អង្គភាព បុគ្គល និងជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតម្លៃមនុស្សធម៌ និងមនោសញ្ចេតនាអន្តរជាតិដ៏ថ្លៃថ្នូដល់ប្រជាជនគុយបា៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ អញ្ជើញជួបពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៥ សីហា តាមសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត ណាម លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេង ជាមួយសម្តេចធិបតីលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជា។
