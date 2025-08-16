ព័ត៌មាន
ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃបំផុសមក កម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រជាជនគុយបាបានលើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ
នៅចំពោះមុខលទ្ធផលនេះ យប់មិញ តំណាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមកាកបាទក្រហមវៀតណាម ដែលជាអង្គភាពទទួលបន្ទុកកម្មវិធីបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ប្រជាជនគុយបា។ ក្នុងលិខិតនោះ មជ្ឈឹមសមាគមបានអះអាងថា កម្មវិធីបានទទួលការឆ្លើយតបយ៉ាងស្វាហាប់នៃបេះដូងវៀតណាមរាប់លាននាក់ ដែលជាការបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកនៃបំណងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពពិសេសរបស់ប្រជាជនវៀតណាមចំពោះប្រជាជនគុយបា។ ទន្ទឹមនឹងនេះ គឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃដែលជួយគុយបាជំនះការលំបាក រក្សាលំនឹងជីវភាព និងបន្តការអភិវឌ្ឍ។ កាយវិការដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះមិនត្រឹមតែមានតម្លៃជាសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងចែងចាំងជាមួយនឹងតម្លៃខាងវិញ្ញាណ រួមចំណែកថែរក្សា និងពូនជ្រុំ រក្សានិមិត្តសញ្ញាអមតៈនៃសាមគ្គីភាពវៀត ណាម-គុយបាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ។
កម្មវិធីចលនាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាជនគុយបានឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។ ដូច្នេះហើយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃសមាគម និងស្ថាប័នសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំសង្ឃឹមថា នឹងបន្តទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងដៃគូរបស់ស្ថាប័ន អង្គភាព បុគ្គល និងជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតម្លៃមនុស្សធម៌ និងមនោសញ្ចេតនាអន្តរជាតិដ៏ថ្លៃថ្នូដល់ប្រជាជនគុយបា៕