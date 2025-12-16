ព័ត៌មាន
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់តម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោត
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោក ត្រឹន ថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានឲ្យដឹងថា ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មនិងប្រញាប់ប្រញាល់។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់តម្រូវការខ្ពស់សម្រាប់ការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោត។
“ចំណុចលេចធ្លោនៃការត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោត ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន គឺការចូលរួមប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ពីមជ្ឈិមដល់មូលដ្ឋាន។ ការត្រៀមរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងលឿន និងរឹងមាំ ជាពិសេសក្នុងការសុក្រិតឯកសារ ការកសាងផែនការរៀបចំ និងសេចក្តីព្រាងសេចក្ដីសម្រេចចិត្តស្ដីពីអង្គភាពបោះឆ្នោត។ ការងារបុគ្គលិកត្រូវបានត្រៀមរៀបចំតាំងពីដំបូង ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ស្របតាមនីតិវិធី ដែលជាចំណុចថ្មីដ៏សំខាន់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតលើកមុន។ ហើយការងារសន្តិសុខ ត្រូវបានរៀបចំដោយភាពម្ចាស់ការផងដែរ”។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ ហើយអនុម័តលើខ្លឹមសារមួយចំនួន៕