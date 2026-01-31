Báo Ảnh Việt Nam

ក្រសួងសាងសង់៖ ជ្រើសរើសអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អឺរ៉ុបសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០២៦ របស់ក្រសួងសាងសង់ នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់ លោក ង្វៀន ដាញ ហ៊ុយ បានឲ្យដឹងថា ក្រសួងកំពុងប្រញាប់ប្រញាលសុក្រឹត្យរបាយការណ៍ស្តីពីយន្តការពិសេស វិធីសាស្ត្រវិនិយោគ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង; រៀបចំកាលវិភាគលម្អិតដើម្បីធានាការចាប់ផ្តើមគម្រោងនៅចុងឆ្នាំ ២០២៦។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាងសង់ ង្វៀន ដាញ ហ៊ុយ ជាអធិបតីនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ រូបថត៖ ហាញ៉ោ/VOV1

ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយស៊ុយអែត ដែលជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខគេរបស់វៀតណាមនៅអឺរ៉ុបខាងជើង ព្រមទាំងស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ SYRE នៅវៀតណាម។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការ៖ មិនបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងឈ្នះ-ឈ្នះសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ; ជួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន បង្កើតការងារបន្ថែម និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងផងដែរថា វៀតណាមនឹងបន្តអមដំណើរ និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សហគ្រាសបរទេស រួមទាំង SYRE ក្នុងការវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅវៀតណាម។

រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Johan Ndisi និងលោក Dennis Nobelius អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SYRE បានឲ្យដឹងថា ពួកគេនឹងបន្តជំរុញសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដូចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើង; សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា ដើម្បីអនុវត្តន៍គម្រោងស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តាមនោះរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ក៏ដូចជារវាងវៀតណាម និងស៊ុយអែតផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ដើម្បីឲ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តឌៀនបៀន

ដើម្បីឲ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខេត្តឌៀនបៀន

បន្តសកម្មភាពនៅខេត្តឌៀន បៀន នារសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សំដៅជ្រួតជ្រាបអំពីស្មារតីនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស បញ្ជាក់ពីជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រ និងទិសដៅសមស្រប ដើម្បីឱ្យស្មារតីឌៀនបៀនភូ ក្លាយជាកម្លាំងចលករពិតប្រាកដសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស និងប្រជាជនគ្រប់ជនជាតិនៅក្នុងខេត្តឌៀនបៀន។
