ក្រសួងសាងសង់៖ ជ្រើសរើសអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អឺរ៉ុបសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង

ក្នុងជំនួបនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះចំណងមិត្តភាពប្រពៃណីជាមួយស៊ុយអែត
ដែលជាដៃគូសំខាន់ឈានមុខគេរបស់វៀតណាមនៅអឺរ៉ុបខាងជើង
ព្រមទាំងស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងវិនិយោគរបស់ SYRE នៅវៀតណាម។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការ៖
មិនបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងឈ្នះ-ឈ្នះសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ; ជួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចូលរួមក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន
បង្កើតការងារបន្ថែម និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអះអាងផងដែរថា វៀតណាមនឹងបន្តអមដំណើរ
និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សហគ្រាសបរទេស រួមទាំង SYRE ក្នុងការវិនិយោគ
និងធ្វើអាជីវកម្មនៅវៀតណាម។
រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Johan Ndisi និងលោក Dennis Nobelius អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន SYRE បានឲ្យដឹងថា ពួកគេនឹងបន្តជំរុញសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការដូចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើង; សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា ដើម្បីអនុវត្តន៍គម្រោងស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម យោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តាមនោះរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ក៏ដូចជារវាងវៀតណាម និងស៊ុយអែតផងដែរ៕