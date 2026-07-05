ព័ត៌មាន
ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមលើកតម្កើងនាយទាហាននិងយុទ្ធជនចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនេះពុះពារលើផលវិបាកនៃការរញ្ជួយដីនៅវេណេស៊ុយអេឡា
លិខិតបានបញ្ជាក់ថា ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ និងគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារប្រទេសបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូននាយទាហាន និងយុទ្ធជនជំនាញចំនួន ៨២ នាក់ រួមជាមួយឧបករណ៍ សម្ភារៈ និងឆ្កែហិតក្លិន ទៅជួយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងការជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃការរញ្ជួយដី។ យុទ្ធជនទាំងនេះបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដោយ ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ពីតំបន់ដួលរលំ និងប្រគល់ជូនទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់ វេណេស៊ុយអេឡា; ជាមួយគ្នានោះ ក្រុមក៏បានសកម្មជួយដល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៅនឹងកន្លែង ដោយធានាសុវត្ថិភាពពេញលេញ។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីស្មារតីអន្តរជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម និងគុណសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃ “កងទ័ពលោកអ៊ំហូ” នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ៕