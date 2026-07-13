Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកំពុងជួយដោះស្រាយជាបន្ទាន់នូវផលវិបាកនៃគ្រោះថ្នាក់លិចទូកកាណូនៅភូគុក

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានផ្ញើសារទូរលេខចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌា និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ហើយបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹកនាំស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឱ្យអនុវត្តន៍វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ។

ជនរងគ្រោះនៃគ្រោះថ្នាក់ កំពុងត្រូវបានថែទាំនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅលើកោះភូគុក។ (រូបថត៖ TTXVN)

ទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទូកកាណូនៅភូគុក (Phu Quoc) ដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ដែលបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុអាក្រក់ គិតត្រឹមពេលនេះ ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិងកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអានយ៉ាង និងតំបន់ពិសេសភូគុក រួមជាមួយនឹងស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងហាណូយ ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីអនុវត្តន៍ជាបន្ទាន់នូវវិធានការគាំពារពលរដ្ឋឥណ្ឌាដែលរងគ្រោះ។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក ឡេ ហយទ្រុង បានផ្ញើសារទូរលេខចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌា និងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ហើយបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹកនាំស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធឱ្យអនុវត្តន៍វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះ។

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ក្រសួងការបរទេសនឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអានយ៉ាង និងតំបន់ពិសេសភូគុក ក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅឥណ្ឌា ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ និងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីតាមដានករណីនេះយ៉ាងដិតដល់ អនុវត្តន៍ជាបន្ទាន់នូវការងារកុងស៊ុល ការគាំពារពលរដ្ឋ និងនាំសាកសពភ្ញៀវទេសចរដែលបានស្លាប់ វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញឱ្យបានឆាប់រហ័ស ស្របតាមសំណូមពររបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF) ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ “Da Nang - ជើងមេឃតភ្ជាប់” ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top