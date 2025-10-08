ព័ត៌មាន
ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដើមឆ្នាំ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ សម្រេចបាន ៧,០៧%
ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែកន្លងមកនេះ សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញបានបន្តរក្សាសន្ទុះកំណើនវិជ្ជមាន។ យោងតាមស្ថិតិរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GRDP) របស់ទីក្រុងនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ បានកើនឡើង ៨,១១% ប្រៀបនឹងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង ០,៨៧% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃ GRDP នៅត្រីមាសទីបី វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់បានងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការ កើនឡើង ៧,៧៤%; វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ កើនឡើង ៣,១៤%។
កំណើនវិជ្ជមាននៅក្នុងត្រីមាសទីបីបានរួមចំណែកដល់ GRDP ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះកើនឡើង ៧,០៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ខ្ពស់ជាង ០,៥១% ធៀបនឹងកម្រិតកំណើនក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ រចនាសម្ព័ន្ធកំណើននៅតែបន្តបង្ហាញថា សេវាកម្មនៅតែជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងជាមួយនឹង ៨,៥៩%។ នៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពរួម តំបន់ឧស្សាហកម្មបានងើបឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃកំណើនយឺតនៅដើមឆ្នាំ។ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IIP) ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងបានកើនឡើង ៦,៩% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ គួរកត់សម្គាល់ថា ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងផលិតកម្មបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ១០,៥% ដោយបន្តជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃកំណើនឧស្សាហកម្ម៕