ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដើមឆ្នាំ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ សម្រេចបាន ៧,០៧%

យោងតាមស្ថិតិរបស់ទីក្រុង ហូជីមិញ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GRDP) របស់ទីក្រុងនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ បានកើនឡើង ៨,១១% ប្រៀបនឹងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង ០,៨៧% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន។

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែកន្លងមកនេះ សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញបានបន្តរក្សាសន្ទុះកំណើនវិជ្ជមាន។ យោងតាមស្ថិតិរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GRDP) របស់ទីក្រុងនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ បានកើនឡើង ៨,១១% ប្រៀបនឹងក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង ០,៨៧% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន។ នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃ GRDP នៅត្រីមាសទីបី វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់បានងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការ កើនឡើង ៧,៧៤%;   វិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ កើនឡើង ៣,១៤%។

កំណើនវិជ្ជមាននៅក្នុងត្រីមាសទីបីបានរួមចំណែកដល់ GRDP ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះកើនឡើង ៧,០៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ខ្ពស់ជាង ០,៥១% ធៀបនឹងកម្រិតកំណើនក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ រចនាសម្ព័ន្ធកំណើននៅតែបន្តបង្ហាញថា សេវាកម្មនៅតែជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងជាមួយនឹង ៨,៥៩%។ នៅក្នុងផ្ទាំងរូបភាពរួម តំបន់ឧស្សាហកម្មបានងើបឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃកំណើនយឺតនៅដើមឆ្នាំ។ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IIP) ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងបានកើនឡើង ៦,៩% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ គួរកត់សម្គាល់ថា ឧស្សាហកម្មកែច្នៃ និងផលិតកម្មបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ១០,៥% ដោយបន្តជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃកំណើនឧស្សាហកម្ម៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ប្រាក់ចំនួនជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិកជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi

ប្រាក់ចំនួនជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិកជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi

នាថ្ងៃទី ៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក Do Van Chien ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្ស មាតុភូមិវៀត ណាមបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាចថ្ងៃទី ៦ តុលា ខេត្ត ក្រុង បុគ្គល អង្គភាព អង្គការ ... បានជួយឧបត្ថម្ភនិងចុះឈ្មោះជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនតាមខេត្ត ក្រុង នានា ដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi តាមរយៈគណៈកម្មាធិការ ចលនាជួយសង្គ្រោះមជ្ឈិម ដោយមានទឹកប្រាក់ជិត ៧៥២,៧ ពាន់លានដុង (ជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក)។
