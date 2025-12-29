ព័ត៌មាន
កឹនធើ បើកពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទន្លេលើកទីមួយឆ្នាំ២០២៥
ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបើក
ក្រៅពីការបង្កើតឡើងវិញនូវវប្បធម៌ទន្លេ ការឧទ្ទេសនាមអំពីផ្សារអណ្តែតទឹក
ការដង្ហែក្បួនអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅលើទន្លេ និងការប្រណាំងទូក ង នោះ ក៏មានការសម្តែងយន្តហោះដ្រូន
និងការបាញ់កាំជ្រួចកម្ពស់ទាប។
ថ្លែងសុន្ទរកថាបើក
លោកស្រី ង្វៀន ធីង៉ុកឌៀប អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹនធើ បានឲ្យដឹងថា៖ “ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទន្លេឆ្នាំ ២០២៥
ដែលប្រារព្វធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងកឹនធើ មិនត្រឹមតែឧទ្ទេសនាម ផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈវប្បធម៌ទន្លេដ៏ពិសេសនៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេ
Cuu Long និយាយរួម និង កឹនធើ
និយាយដោយឡែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍អំពីការការពារបរិស្ថាន
និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេ និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ”។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិធីបុណ្យនេះរួមមានសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាល ជាច្រើនដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៍រូបថត; ការសម្តែងតន្ត្រីអាគូស្ទិកតាមដងផ្លូវ; ការបណ្ដែតប្រទីប; ការប្រណាំងទូកក្ដោង;... លើសពីនេះ ក៏មានកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផល OCOP ផលិតផលទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារក្នុងស្រុក ផងដែរ៕