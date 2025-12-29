Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

កឹនធើ បើកពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទន្លេលើកទីមួយឆ្នាំ២០២៥

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទន្លេ កឹនធើ (Can Tho) លើកទីមួយឆ្នាំ២០២៥ បានបើកជាផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងកឹនធើ។ ពិធីបុណ្យនេះ ដែលមានប្រធានបទ "កឹនធើ - ពណ៌នៃទន្លេ" នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦។
កម្មវិធីពិធីបុណ្យបង្ហាញយ៉ាងរស់រវើកអំពីវប្បធម៌ទន្លេនៃទីក្រុង កឹនធើ តាមរយៈរឿងរ៉ាវអំពីទូក និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទន្លេ។ (រូបថត៖ Hong Phuong/VOV)

ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបើក ក្រៅពីការបង្កើតឡើងវិញនូវវប្បធម៌ទន្លេ ការឧទ្ទេសនាមអំពីផ្សារអណ្តែតទឹក ការដង្ហែក្បួនអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅលើទន្លេ និងការប្រណាំងទូក ង នោះ ក៏មានការសម្តែងយន្តហោះដ្រូន និងការបាញ់កាំជ្រួចកម្ពស់ទាប។

ថ្លែងសុន្ទរកថាបើក លោកស្រី ង្វៀន ធីង៉ុកឌៀប អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកឹនធើ បានឲ្យដឹងថា៖ “ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ទន្លេឆ្នាំ ២០២៥ ដែលប្រារព្វធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅទីក្រុងកឹនធើ មិនត្រឹមតែឧទ្ទេសនាម ផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈវប្បធម៌ទន្លេដ៏ពិសេសនៃតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long និយាយរួម និង កឹនធើ និយាយដោយឡែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍អំពីការការពារបរិស្ថាន និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេ និងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ”។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិធីបុណ្យនេះរួមមានសកម្មភាពដ៏វិសេសវិសាល ជាច្រើនដូចជា៖ ការតាំងពិព័រណ៍រូបថត; ការសម្តែងតន្ត្រីអាគូស្ទិកតាមដងផ្លូវ; ការបណ្ដែតប្រទីប; ការប្រណាំងទូកក្ដោង;... លើសពីនេះ ក៏មានកម្មវិធីពិព័រណ៍ផលិតផល OCOP ផលិតផលទេសចរណ៍ និងម្ហូបអាហារក្នុងស្រុក ផងដែរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

វៀតណាមជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួម បន្តការចរចាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ធម្មនុញ្ញនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (TAC) ព្រមទាំងឈរលើស្មារតីមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាពអាស៊ាន ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏យូរអង្វែងរបស់ភាគីទាំងពីរនិងតំបន់ទាំងមូល។
