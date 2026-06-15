ព័ត៌មាន
កិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាត្រូវអនុវត្តន៍ដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក ត្រិន ថាញ់មិន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងការបរទេស; គណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភា និងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា ដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើសេនាធិការ បម្រើ និងរៀបចំសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភា។
ដោយលើកច្បាស់នូវបាវចនា៖ “ស្ថាប័នចំនួនបី គោលដៅតែមួយ៖ ធ្វើសេនាធិការ និងបម្រើសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាឲ្យបានល្អបំផុត” លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលតាំងពីដំបូងទី ពីឆ្ងាយ ចាប់ពីដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ ការព្យាករណ៍ និងការធ្វើសេនាធិការគោលនយោបាយ ជំនួសឱ្យការដោះស្រាយការងារនៅពេលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានស្នើឲ្យស្ថាប័ននានា ជ្រួតជ្រាបឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចការបរទេសគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទំនើបរបស់ប្រទេសជាតិ។ ដូច្នេះ កិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាត្រូវតែអនុវត្តន៍ប្រកបដោយសមកាលកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការបរទេសរបស់បក្ស ការទូតរបស់រដ្ឋ និងការទូតប្រជាជន; ច្បាមជាប់នូវអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បក្ស ធានាផលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន បម្រើដោយផ្ទាល់ដល់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ៕