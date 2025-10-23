ព័ត៌មាន
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច គឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវៀតណាម-ហ្វាំងឡង់
នៅក្នុងជំនួបនេះ តំណាងនៃសហគ្រាសឈានមុខគេរបស់ហ្វាំងឡង់បានចែក រំលែកគំនិតច្នៃប្រឌិត បទពិសោធន៍ និងទិសដៅសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់រវាង ប្រទេសទាំងពីរ។ ចំណែកលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា៖
“យើងស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យសហគ្រាសហ្វាំងឡង់មកវិនិយោគរយៈ ពេលវែង ប្រកបដោយចីរភាព ផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន និងសហការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនវានុវត្តន៍របស់វៀតណាម។ ក្នុងនោះ វៀតណាមផ្តល់អាទិភាពលើវិស័យមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មគ្រឹះ ឧស្សាហកម្មមុខព្រួញ និងឧស្សាហកម្មដែលទើបលេចចេញ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល ការដឹកជញ្ជូន ការសាងសង់ និងដាក់ពង្រាយឧស្សាហកម្មដោយអនុវត្តន៍ថាមពល អាតូមិច ថាមពលបៃតង ថាមពលស្អាត អវកាស និងកង់ទិច។ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មឡូជីស្ទីក សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រពហុផ្នែកដោយផ្សាភ្ជាប់នឹងការកសាង មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ ការអភិវឌ្ឍកងនាវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ ដើម្បីចូលរួមយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដឹកជញ្ជូន និងការសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រឆ្លាតវៃ”៕