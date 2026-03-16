កិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ "៣+៣" ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ការពារជាតិ នគរបាលវៀតណាម-ចិន
ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោក ឡេ ហយជុង បានអះអាងថា៖
“នេះគឺជាយន្តការ
៣+៣ ដំបូងគេរបស់ប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាមនិងចិនជាមួយប្រទេសដទៃទៀត
ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងពិសេស និងការជឿទុកចិត្តគ្នាកម្រិតខ្ពស់
ការតភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ
ដែលស្របតាមកម្រិតថ្មីនៃទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
និងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតវៀតណាម-ចិនដែលមានអត្ថន័យជាយុទ្ធសាស្ត្រ។
ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែលទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ចិន
នៅតែរក្សាបាននូវសន្ទុះអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជមាននិងល្អប្រសើរនោះ
យន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរកាន់តែទូលំទូលាយ និងចម្រុះជាងមុន ដែលបង្ហាញពីការជឿទុកចិត្តខ្ពស់
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែង។ យន្តការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ "៣+៣"
ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ការពារជាតិ និងនគរបាលរវាងវៀតណាម និងចិន
នឹងបង្កើតសន្ទុះសម្រាប់បក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ
ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពង្រឹងសាមគ្គីភាព
និងរួមដៃគ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសកលនៅក្នុងបរិបទថ្មី”។
បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមបានស្នើឱ្យផ្នែកការបរទេស
ការពារជាតិ និងនគរបាលនៃប្រទេសទាំងពីរចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ
ជ្រួតជ្រាបការយោគយល់គ្នាជាន់ខ្ពស់ អនុវត្តន៍ឲ្យបានល្អនូវការជួបប្រាស្រ័យ និងការផ្លាស់ប្តូរជាន់ខ្ពស់រវាងបក្សទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរ; លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការ
និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឯកទេស; រួមគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យនានា
ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ
និងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ សម្របសម្រួល
និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ការស្វែងរក ជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ និងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក៏ដូចជានៅវេទិកា និងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ផងដែរ។
បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីភាគីចិន
បានឯកភាពសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីអនុវត្តន៍ការយោគយល់គ្នាជាន់ខ្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
រក្សាការផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំអំពីស្ថានភាពរបស់បក្ស និងប្រទេសនីមួយៗ
ក៏ដូចជាស្ថានភាពអន្តរជាតិ និងតំបន់ និងរក្សាយ៉ាងរឹងមាំនូវសន្តិសុខនយោបាយ; ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យការពារជាតិ
សន្តិសុខ ការអនុវត្តច្បាប់ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
និងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់; បង្កើនការសម្របសម្រួលពហុភាគី
រួមគ្នាឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខប្រពៃណី និងមិនមែនប្រពៃណី។
រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយដោយសមហេតុផល
ការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែល្អនូវបញ្ហានៅសមុទ្រ
ស្របតាមទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងច្បាប់អន្តរជាតិ
ដោយស្ថាបនាបរិយាកាសសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗ
និងតំបន់៕