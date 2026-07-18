ព័ត៌មាន
កិច្ចប្រជុំ Vietnam RWA ២០២៦៖ ដំណោះស្រាយគ្រីបតូទ្រព្យសកម្មពិត និងឱកាសដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារពាន់លានដុល្លា
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកសន្និសីទ លោក វ៉ ហ័ង ហាយ
អនុប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ បានថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំកំពូល RWA វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម
ក្នុងបរិបទដែលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលកំពុងត្រូវបានកែលម្អជាបណ្តើរៗ។
យោងតាមតំណាងគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន
កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ និងវេទិកាជួញដូរឌីជីថលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកល។
នៅក្នុងនិន្នាការនេះ ទ្រព្យសកម្មរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
និងគំរូសញ្ញាសម្គាល់ទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដ (RWA) មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើង
ខណៈដែល ភ្ជាប់គម្លាតរវាងទ្រព្យសកម្មជាក់ស្តែង និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល
ដែលរួមចំណែកដល់តម្លាភាព ពង្រីកការចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារ
និងដោះសោធនធានដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។
នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល Vietnam RWA Summit ២០២៦ អ្នករៀបចំបានដាក់តាំងបង្ហាញស្តង់ដែលបង្ហាញផលិតផល និងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន៕