Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំ Vietnam RWA ២០២៦៖ ដំណោះស្រាយគ្រីបតូទ្រព្យសកម្មពិត និងឱកាសដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារពាន់លានដុល្លា

ជាមួយនឹងប្រធានបទ "ដំណោះស្រាយគ្រីបតូទ្រព្យសកម្មពិត និងឱកាសដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីផ្សារពាន់លានដុល្លា" កិច្ចប្រជុំកំពូលគ្រីបតូទ្រព្យសកម្មពិតវៀតណាម ២០២៦ (Vietnam RWA Summit 2026) បានបើកនាថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំរួមគ្នាដោយសមាគម Blockchain និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថលវៀតណាម (VBA) សមាគមសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតជាតិ (NCA) និងសមាគមអចលនទ្រព្យវៀតណាម (VNREA) ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់គណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ។

ទិដ្ឋាភាព​កិច្ច​ប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកសន្និសីទ លោក វ៉ ហ័ង ហាយ អនុប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ បានថ្លែងថា កិច្ចប្រជុំកំពូល RWA វៀតណាមឆ្នាំ២០២៦ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាម ក្នុងបរិបទដែលក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មឌីជីថលកំពុងត្រូវបានកែលម្អជាបណ្តើរៗ។

យោងតាមតំណាងគណៈកម្មការមូលបត្ររដ្ឋ បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេន កិច្ចសន្យាឆ្លាតវៃ និងវេទិកាជួញដូរឌីជីថលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកល។ នៅក្នុងនិន្នាការនេះ ទ្រព្យសកម្មរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល និងគំរូសញ្ញាសម្គាល់ទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដ (RWA) មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើង ខណៈដែល ភ្ជាប់គម្លាតរវាងទ្រព្យសកម្មជាក់ស្តែង និងទ្រព្យសកម្មឌីជីថល ដែលរួមចំណែកដល់តម្លាភាព ពង្រីកការចូលប្រើប្រាស់ទីផ្សារ និងដោះសោធនធានដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច។

នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល Vietnam RWA Summit ២០២៦ អ្នករៀបចំបានដាក់តាំងបង្ហាញស្តង់ដែលបង្ហាញផលិតផល និងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦ បានបើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ ញ៉្ញាត្រាង ខេត្ត ខាញ់ហ័រ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top