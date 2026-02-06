កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងបក្សទាំងបី៖ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ

អគ្គលេខាធិការបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក ថងលុន ស៊ីសុលីត អគ្គលេខាធិការបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងបី ជំនួបនៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូល។ រូបថត៖ VNA
កិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងបក្សទាំងបី៖ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។ រូបថត៖ VNA