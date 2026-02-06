Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

កិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងបក្សទាំងបី៖ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ

នារសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រព្រឹត្តទៅនូវកិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងគណៈបក្សទាំងបី រួមមាន៖ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។
  អគ្គលេខាធិការបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក ថងលុន ស៊ីសុលីត អគ្គលេខាធិការបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងបី ជំនួបនៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូល។ រូបថត៖ VNA  
  អគ្គលេខាធិការបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក ថងលុន ស៊ីសុលីត អគ្គលេខាធិការបក្សគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ ជំនួបនៅកិច្ចប្រជុំកំពូល។ រូបថត៖ VNA  
  អគ្គលេខាធិការបក្សកម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងលោក ថងលុន ស៊ីសុលីត អគ្គលេខាធិការបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងបី។ រូបថត៖ ថុងញឹត/VNA  
  កិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងបក្សទាំងបី៖ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម និងគណៈបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។ រូបថត៖ VNA  

អនុវត្ត៖ VNP / VNA

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងលោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ «សាលាមិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម »។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top