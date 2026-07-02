Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

កិច្ចការបរទេសនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ត្រូវតែបម្រើដោយផ្ទាល់លើការអភិវឌ្ឍនិងស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នារសៀលថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស (នៃទីក្រុងហាណូយ) គណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមអំពីកិច្ចការបរទេស និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ) បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។

អគ្គលេខាលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ VNA)

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងសមាជិកប្រចាំការគណៈលេខាធិការមជ្ឈិមបក្ស បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងស្មុគស្មាញ ទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ត្រូវតែមានការព្យាករណ៍ជាមុន ផ្តល់ប្រឹក្សារហ័សនិងត្រឹមត្រូវ និងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយភាពសកម្ម។ សំដៅទៅលើភារកិច្ចបន្ទាន់ដែលត្រូវផ្តោតលើក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ ២០២៦ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានចង្អុលបង្ហាញពីតម្រូវការក្នុងការបង្ហើយជាបន្ទាន់រាល់ឯកសារ ដើម្បីធានាថា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំដំណើរការប្រកបដោយការឯកភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាព។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំចាប់ផ្តើមការងារភ្លាមៗ ដោយកសាងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំទៅជាយន្តការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ រួមចំណែកដល់ការធ្វើឱ្យគោលនយោ បាយការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិ ការពារជាតិ និងលើកកម្ពស់ឋានៈវៀតណាមក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បី​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយ​សារគ្រោះរញ្ជួយដី

វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បី​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយ​សារគ្រោះរញ្ជួយដី

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ប្រធានាធិបតីស្តីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី Delcy Rodriguez បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះនៃ​គ្រោះរញ្ជួយដីធំៗចំនួន​ពីរលើក នៅ​ក្នុង​ប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលបណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្សជិត ២៣០០ នាក់បាន​ស្លាប់ និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀត​នៅតែ​បាត់ខ្លួន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top