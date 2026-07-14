Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍គឺជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកសាងប្រទេសវៀតណាមឱ្យក្លាយជាប្រទេសសមុទ្រដ៏រឹងមាំ

រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈឹមបក្ស ក្នុង​ទីក្រុងហាណូយ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយបណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ជាតិ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ជាតិ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងនៅទីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ជាតិ គឺជាភារកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទិដ្ឋភាពរួមនៃការកសាងប្រទេស វៀតណាមឱ្យក្លាយជាប្រទេសសមុទ្រដ៏ខ្លាំងក្លា។ តាមនោះ កសាងសមត្ថភាពជាតិនៅលើសមុទ្រនិងផ្លូវទឹក ផ្សារភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងវិស័យការពារជាតិ - សន្តិសុខ ម្ចាស់ការលើការដឹកជញ្ជូន ឡូជីស្ទិក សន្តិសុខខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លឹមសារធំៗចំនួន ៣ ក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់លើឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ ការអភិវឌ្ឍឧស្សាកម្មកសាងនាវាតាមផ្នត់គំនិតនៃ​ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ប្រកបដោយសមកាលកម្មជាមួយក្រុមនាវាសមុទ្រ មធ្យោបាយផ្លូវទឹកក្នុងស្រុក កំពង់ផែ ឡូជីស្ទិក ឧស្សាហកម្មគាំទ្រ និងសេវាកម្ម ក្នុងពេញមួយវដ្តជីវិតរបស់មធ្យោបាយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រៀបចំទីផ្សារក្នុងស្រុកឡើងវិញ ដោ​យ​ភ្ជាប់តម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមនាវាសមុទ្រ មធ្យោបាយផ្លូវទឹកក្នុងស្រុក សេវាកម្ម​នៅលើសមុទ្រ និងវិស័យការពារជាតិ - សន្តិសុខ ទៅនឹងសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក​។ ជាពិសេស ត្រូវតែកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ និងផ្លូវទឹកដ៏ទំនើប បៃតង ឌីជីថល មានសមត្ថភាពម្ចាស់ការ និងការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ៕

កិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្តាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មនាវាចរណ៍ជាតិ។ រូបថត៖ VNA

 

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះ ក្នុងជំនួបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ជាមួយលោកស្រី Jennifer Wicks ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម ដែលមកជួបសម្តែងការគួរសម ក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top