Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការហាត់សមទូទៅថ្នាក់រដ្ឋនៃពីធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ

នៅវេលាម៉ោង៦៖៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ៣០ សីហា ការហាត់សមទូទៅថ្នាក់រដ្ឋនៃពីធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីលាន Ba Dinh ក្នុងទីក្រុងហាណូយ។
ការហាត់សមទូទៅថ្នាក់រដ្ឋនៃពីធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ។ រូបថត៖ VOV

អញ្ជើញចូលរួមការហាត់សមទូទៅមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ (២០២៣-២០២៥) លោក Tran Cam Tu; ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ លោក Nguyen Hoa Binh; ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ (២០២៣-២០២៥) លោក Nguyen Trong Nghia; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស លោក Phan Van Giang; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល លោក Luong Tam Quang; លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ លោកស្រី Bui Thi Minh Hoai។

កាំភ្លើងធំចំនួន ២១ គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិ My Dinh រួមជាមួយនឹងបទភ្លេងជាតិដ៏អង់អាចក្លាហានដែលច្រៀងដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទីលាន Ba Dinh ។ ក្រុមឧទ្ធម្ភាគចក្រ Mi-171, Mi-17, Mi-8 ព្យួរទង់បក្ស និងទង់ជាតិបានដឹកនាំកងកម្លាំងជើងអាកាសហោះហើរលើទីលាន Ba Dinh ដោយចាប់ផ្តើមការហាត់សមទូទៅ។ បន្ទាប់នោះ គឺការសម្តែងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយយន្តហោះដឹកជញ្ជូន Casa យន្តហោះហ្វឹកហាត់ Yak-130 និង L-39NG ហើយយន្តហោះចម្បាំង Su-30MK2 ផងដែរ។

 ចូលរួមក្នុងការហាត់សមជាទូទៅឆ្លងកាត់ទីលាន Ba Dinh មានផែនកងទ័ពចំនួន ២៦; អង្គភាពយោធាបរទេសចំនួន ៤ រួមមាន៖ ចិន រុស្ស៊ី ឡាវ និងកម្ពុជា; ផែនជីវពល; ផែននគរបាលចំនួន ១៧; ផែនរថយន្តកាំភ្លើងធំចំនួន ១៤; រថយន្តពិសេសរបស់នគរបាលចំនួន ៩គ្រឿង។ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទីលាន Ba Dinh កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានដង្ហែក្បួនលើសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានយោធា Cam Ranh ខេត្ត Khanh Hoa។

ការហាត់សមទូទៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ និងរំពឹងទុកជាពិសេសពី ប្រជាជនរដ្ឋធានី និងបណ្តាខេត្តជិតខាង។ លោក Nguyen Van Luuមកពីខេត្ត Phu Tho បានសម្តែងថា៖ “ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំមានអាយុ៦៤ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រារបស់ប្រទេសយើងទេ។ ខ្ញុំ និងប្រពន្ធបានមកទីនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃមុន ដើម្បីទស្សនាក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រាឆ្លងកាត់។ ខ្ញុំនឹងទៅទស្សនាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីចូលរួមក្នុងបរិយាកាសអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាតិ”។

តាមផែនការ ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការនៅម៉ោង ៦៖៣០ ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នៅទីលាន Ba Dinh ក្នុងទីក្រុងហាណូយ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA ចូលជួបសម្ភាសនៅវិមាន៧មករា ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top