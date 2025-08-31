ព័ត៌មាន
ការហាត់សមទូទៅថ្នាក់រដ្ឋនៃពីធីព្យុហយាត្រានិងដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ
អញ្ជើញចូលរួមការហាត់សមទូទៅមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម
លោក ហ្វាម មិញជីញ; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ
និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ (២០២៣-២០២៥) លោក Tran Cam Tu; ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ លោក Nguyen Hoa Binh; ប្រធានគណកម្មាធិការឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម
អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ
(២០២៣-២០២៥) លោក Nguyen Trong Nghia; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស
លោក Phan Van Giang; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល លោក Luong
Tam Quang; លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ លោកស្រី Bui
Thi Minh Hoai។
កាំភ្លើងធំចំនួន
២១ គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិ My Dinh រួមជាមួយនឹងបទភ្លេងជាតិដ៏អង់អាចក្លាហានដែលច្រៀងដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទីលាន
Ba Dinh ។ ក្រុមឧទ្ធម្ភាគចក្រ Mi-171, Mi-17, Mi-8 ព្យួរទង់បក្ស និងទង់ជាតិបានដឹកនាំកងកម្លាំងជើងអាកាសហោះហើរលើទីលាន Ba
Dinh ដោយចាប់ផ្តើមការហាត់សមទូទៅ។ បន្ទាប់នោះ
គឺការសម្តែងដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយយន្តហោះដឹកជញ្ជូន Casa យន្តហោះហ្វឹកហាត់
Yak-130 និង L-39NG ហើយយន្តហោះចម្បាំង
Su-30MK2 ផងដែរ។
ចូលរួមក្នុងការហាត់សមជាទូទៅឆ្លងកាត់ទីលាន
Ba Dinh មានផែនកងទ័ពចំនួន ២៦; អង្គភាពយោធាបរទេសចំនួន
៤ រួមមាន៖ ចិន រុស្ស៊ី ឡាវ និងកម្ពុជា; ផែនជីវពល; ផែននគរបាលចំនួន ១៧; ផែនរថយន្តកាំភ្លើងធំចំនួន ១៤;
រថយន្តពិសេសរបស់នគរបាលចំនួន ៩គ្រឿង។ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទីលាន Ba
Dinh កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានដង្ហែក្បួនលើសមុទ្រនៅមូលដ្ឋានយោធា Cam
Ranh ខេត្ត Khanh Hoa។
ការហាត់សមទូទៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍
និងរំពឹងទុកជាពិសេសពី ប្រជាជនរដ្ឋធានី និងបណ្តាខេត្តជិតខាង។ លោក Nguyen
Van Luuមកពីខេត្ត Phu Tho បានសម្តែងថា៖ “ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំមានអាយុ៦៤ឆ្នាំហើយ
ប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រារបស់ប្រទេសយើងទេ។ ខ្ញុំ
និងប្រពន្ធបានមកទីនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃមុន ដើម្បីទស្សនាក្បួនដង្ហែព្យុហយាត្រាឆ្លងកាត់។
ខ្ញុំនឹងទៅទស្សនាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ដើម្បីចូលរួមក្នុងបរិយាកាសអបអរសាទរទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាតិ”។
តាមផែនការ ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការនៅម៉ោង ៦៖៣០ ព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នៅទីលាន Ba Dinh ក្នុងទីក្រុងហាណូយ៕