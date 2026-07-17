ព័ត៌មាន
ការស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏ពិសិដ្ឋចំពោះមាតុភូមិនិងប្រជាជន
ប្រជាជនវៀតណាម និងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម នឹងមិនភ្លេចអ្នកដែលបានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិ និងប្រជាជាតិឡើយ នេះគឺជាក្រមសីលធម៌ និងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ប្រទេសវៀតណាម។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅពេលដែលលោកបានទៅទស្សនា និងលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យានឡេ ធីរៀង ទីក្រុងហូជីមិញ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដែលត្រូវបានរកឃើញមិនត្រឹមតែជាលទ្ធផលនៃការងារវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការវិលត្រឡប់របស់កុលបុត្រមកកាន់មាតុភូមិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភារកិច្ចសំខាន់ៗរបស់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។
“ទីក្រុងហូជីមិញបន្តកំណត់អត្តសញ្ញាណការងារស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ជាពិសេស ដោយមានការកៀរគរកម្លាំងនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ សាក្សីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រជាជន ក៏ដូចជា ពង្រីកការពិនិត្យឡើងវិញនូវទីតាំងទាំងអស់ដែលអាចមានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅក្នុងតំបន់ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងឧទ្យានឡេធីរៀងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលតស៊ូផងដែរ”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានណែនាំដល់ក្រសួង និងស្ថាប័នមជ្ឈិមនានា ឲ្យបន្តកែលម្អយន្តការ និងគោលនយោបាយ លើកកម្ពស់ការអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត បច្ចេកវិទ្យា DNA បច្ចេកវិទ្យាភូគព្ភសាស្ត្រ និងទាញយកឯកសារបណ្ណសារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ ដើម្បីបម្រើដល់ភារកិច្ចស្វែងរកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រភពឯកសារ ផែនទី កំណត់ត្រាសង្គ្រាម រូបភាព និងសាក្សីមកពីប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាម ដើម្បីបម្រើដល់ការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី៕