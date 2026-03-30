ព័ត៌មាន

ការផ្សាយសំឡេងដើម្បីប្រទេសវៀតណាមដ៏ខ្លាំងមាំមួននិងវិបុលភាព

នេះគឺជាប្រធានបទនៃមហោស្រពផ្សាយសំឡេងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៧ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តក្វាងនិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា។ មហោស្រពលើកនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម (VOV) សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញ។
អ្នកកាសែត Pham Manh Hung ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រព អគ្គនាយករងវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយសំឡេងជាតិ (ទីក្រុងហាណូយ) គណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រព បានឲ្យដឹងថា មហោស្រពនឹងទាក់ទាញការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូចំនួន ៧៣ ដោយមានចំនួនប្រតិភូជិត ១០០០នាក់។ ស្នាដៃដែលចូលរួមមហោស្រព នឹងគ្របដណ្តប់លើសារព័ត៌មានផ្សាយសំឡេងជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា៖ កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងផ្ទាល់; បទយកការណ៍; បទយកការណ៍ស៊ើបអង្កេត; កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងឯកទេស និងកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងជាភាសាជនជាតិភាគតិច។ ជាពិសេស នៅឆ្នាំនេះ ប្រភេទ Podcast ជាទម្រង់មាតិកាសំឡេង ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លានៅលើលំហឌីជីថល នឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាលើកដំបូង។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន អ្នកកាសែត Pham Manh Hung ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រព អគ្គនាយករងវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម បានអះអាងថា៖

“ជាលើកដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហោស្រពផ្សាយសំឡេង យើងបានរៀបចំការប្រកួតប្រជែងប្រភេទ Podcast។ នេះគឺជាទម្រង់ថ្មីមួយនៃសារព័ត៌មានដែលផ្អែកលើសំឡេង សារព័ត៌មានផ្សាយសំឡេង ដែលរួមបញ្ចូលទម្រង់សារព័ត៌មានផ្សេងទៀត និងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងលំហឌីជីថល។ នេះគឺជាទម្រង់ដ៏ពេញនិយមលើទូទាំងពិភពលោក ហើយកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាពិសេស វិទ្យុសំឡេងវៀតណាមកំពុងកសាងគម្រោងមួយដែលមានគោលដៅក្លាយជាអ្នកផលិត Podcast ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបីយ៉ាង៖ ទីមួយ ការគ្របដណ្ដប់របស់ផលិតផលលើលំហឌីជីថល; ទីពីរ ឥទ្ធិពលលើមតិសាធារណៈ និងទីបី គឺលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបច្ចេកទេសផលិត Podcast”។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហោស្រព ក៏មានសកម្មភាពជំនាញ និងការជួបប្រាស្រ័យវិជ្ជាជីវៈជាច្រើន នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

ខេត្តយ៉ាឡាយ ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយខេត្តនានារបស់កម្ពុជា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ខេត្តយ៉ាឡាយ បានរៀបចំសន្និសីទចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងខេត្ត យ៉ាឡាយ (វៀតណាម) និងខេត្តចំនួនបីនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាគឺខេត្តព្រះវិហារ ខេត្ត រតនគីរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
