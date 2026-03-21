ការផ្តល់សិទ្ធិ និងជំរុញការចូលរួមរបស់យោធិននារី ក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ (WPS) ឆ្នាំ២០២៦ ដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសកាណាដា បានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
ប្រតិភូថតរូបជាមួយសិក្ខាកាម។ រូបថត៖ qdnd.vn

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា នៅនាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម (ក្រសួងការពារជាតិ) ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទីយ៉ាងសកម្មរបស់វៀតណាមក្នុងការជំរុញរបៀបវារៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ត្រី សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ហើយបានរួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល អ្នកចូលរួមជាង ៣០នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាម និងអន្តរជាតិ បានអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងការដាក់បញ្ចូលសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធា និងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រី ក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខ និងសន្តិភាពអន្តរជាតិ។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទ វរសេនីយ៍ឯក Nguyen Nhu Canh អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរក្សាសន្តិភាពវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា នេះគឺជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិដ៏ស៊ីជម្រៅ ក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការដែលបានស្នើឡើងរវាងប្រទេសកាណាដា និងវៀតណាម ដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈ WPS ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងសហប្រតិបត្តិការយោធាកាណាដា (MPTC); ទន្ទឹមនឹងនោះ ជួយជ្រោមជ្រែងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើនការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ ស្មើភាព និងមានអត្ថន័យរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនការតភ្ជាប់មនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តោតលើការតភ្ជាប់បៃតង ឌីជីថល និងកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រើប្រាស់រួម; ជាពិសេសគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាសន្តិសុខថាមពល រួមទាំងបណ្តាញអគ្គិសនីអាស៊ាន ជៀសវាងការរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
