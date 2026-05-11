Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការប្រកួត “បេតិកភណ្ឌក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំ”៖ លើកតម្កើងវិចិត្រករកុមារដែលមានទេពកោសល្យ

ជាមួយនឹងប្រធានបទ "បេតិកភណ្ឌក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំ" ស្នាដៃទាំងនេះ បានបង្ហាញពីទស្សនៈដ៏បរិសុទ្ធ ច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែពោរពេញដោយអារម្មណ៍របស់ជំនាន់វ័យក្មេង អំពីបេតិកភណ្ឌវៀតណាម។

គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានប្រកាសនិងផ្តល់រង្វាន់ផ្លូវការចំនួន ៧​ ដល់បេក្ខជនឆ្នើមៗ។ (រូបថត៖ VOV)

នៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ការប្រកួត “បេតិកភណ្ឌក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំ” ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រ Van Mieu - Quoc Tu Giám សហការជាមួយរោងសិល្បៈ Art Tree និងសាលាវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរផ្នែកនិងសិល្បៈ - សាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ បានប្រគល់រង្វាន់ដល់ស្នាដៃឆ្នើមបំផុត។ ក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមរយៈពេលជាង ១ ខែ ការប្រកួតនេះបានទទួលស្នាដៃគំនូរចំនួន ៤០០ ពីកុមារ និងក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុពី ៤ ទៅ ១៥ ឆ្នាំមកពីប្រទេសវៀតណាម និងនៅបរទេស។

ជាមួយនឹងប្រធានបទ “បេតិកភណ្ឌក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំ” ស្នាដៃទាំងនេះ បានបង្ហាញពីទស្សនៈដ៏បរិសុទ្ធ ច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែពោរពេញដោយអារម្មណ៍របស់ជំនាន់វ័យក្មេង អំពីបេតិកភណ្ឌវៀតណាម។ ស្នាដៃនីមួយៗគឺជារឿងរ៉ាវពិសេសមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្នេហាជាតិ មោទនភាពជាតិ និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ជំនាន់វ័យក្មេងក្នុងការអភិរក្ស និងលើកកម្ពស់តម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម។ ប្អូន បាវ ឡឹម សិស្សម្នាក់មកពីអនុវិទ្យាល័យ Tran Quy Cap ទីក្រុងដាណាំង ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រកួត បាននិយាយថា៖

"ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមានចំណងជើងថា 'របាំបេតិកភណ្ឌ'។ ខ្ញុំបានគូររូបនារីវ័យក្មេង ដែលកំពុងសម្តែងរបាំចាមប៉ា ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ ការបំផុសគំនិតរបស់ខ្ញុំបានមកពីតំបន់បេតិកភណ្ឌពីរគឺ តំបន់ប្រាសាទ My Son និងទីក្រុងបុរាណ Hoi An។ ខ្ញុំចង់បង្ហាញសារថា៖ បេតិកភណ្ឌគឺជាមោទនភាពនៃប្រទេសជាតិ ហើយសិស្សគ្រប់រូបគួរតែស្រឡាញ់និងមានមោទនភាព ដើម្បីឱ្យបេតិកភណ្ឌភ្លឺចែងចាំងជានិច្ចនាពេលអនាគត"៕

តាម vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រ យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក

វៀតណាមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រ "យកមនុស្សជាមជ្ឈមណ្ឌល" ក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើចំណាកស្រុក

វេទិកាត្រួត​ពិនិត្យការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិ (IMRF) លើកទី ២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​បរិបទដែលការធ្វើចំណាកស្រុកអន្តរជាតិបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា​ប្រឈមដ៏​ស្មុគស្មាញជាច្រើន។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីប្រទេសជិត ១៣០ រួមជាមួយ​អង្គការអន្តរជាតិ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​។
