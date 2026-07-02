Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការនាំចេញអាហារសមុទ្រកើនឡើង ១២,៨% ក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ

សមាគមកែច្នៃនិងនាំចេញអាហារសមុទ្រវៀតណាម (VASEP) បានឲ្យដឹងថា ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់វៀតណាមបានកត់ត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខែមិថុនា។

ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឈានដល់ជិត ៥,៨ ពាន់លានដុល្លារ (រូបថត៖ VNA) 

ជាពិសេស នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់វៀតណាមបានឈានដល់ជិត ១,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាការកើនឡើង ២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការប្រសើរឡើងនៅក្នុងទីផ្សារនាំចូលជាច្រើន ក្នុងនោះការនាំចេញទៅចិនបន្តសន្ទុះដ៏លេចធ្លោ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញាងើបឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជប៉ុន និងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាទូទៅនៅតែមានស្ថិរភាព។

ទាក់ទងនឹងទីផ្សារ ចិន (រួមទាំងហុងកុង) នៅតែជាចំណុចភ្លឺស្វាងជាមួយនឹងចំណូលចំនួន ២៥៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក។ ទីផ្សារផ្សេងទៀត ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន សហភាពអឺរ៉ុប កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន សុទ្ធតែបានកត់ត្រាកំណើនវិជ្ជមាន។

ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់ប្រទេស បាន ឈានដល់ជិត ៥,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើង ១២,៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ យោងតាម ​​​​VASEP លទ្ធផលនេះនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៃការនាំចេញអាហារសមុទ្រនៅឆ្នាំ ២០២៦៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បី​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយ​សារគ្រោះរញ្ជួយដី

វេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃដើម្បី​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះដោយ​សារគ្រោះរញ្ជួយដី

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ប្រធានាធិបតីស្តីទីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី Delcy Rodriguez បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខណ្ឌជនរងគ្រោះនៃ​គ្រោះរញ្ជួយដីធំៗចំនួន​ពីរលើក នៅ​ក្នុង​ប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលបណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្សជិត ២៣០០ នាក់បាន​ស្លាប់ និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀត​នៅតែ​បាត់ខ្លួន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top