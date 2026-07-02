ព័ត៌មាន
ការនាំចេញអាហារសមុទ្រកើនឡើង ១២,៨% ក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ
ជាពិសេស នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់វៀតណាមបានឈានដល់ជិត ១,១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាការកើនឡើង ២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ លទ្ធផលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការប្រសើរឡើងនៅក្នុងទីផ្សារនាំចូលជាច្រើន ក្នុងនោះការនាំចេញទៅចិនបន្តសន្ទុះដ៏លេចធ្លោ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញាងើបឡើងវិញយ៉ាងច្បាស់លាស់។ ខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជប៉ុន និងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាទូទៅនៅតែមានស្ថិរភាព។
ទាក់ទងនឹងទីផ្សារ ចិន (រួមទាំងហុងកុង) នៅតែជាចំណុចភ្លឺស្វាងជាមួយនឹងចំណូលចំនួន ២៥៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក។ ទីផ្សារផ្សេងទៀត ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ជប៉ុន សហភាពអឺរ៉ុប កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន សុទ្ធតែបានកត់ត្រាកំណើនវិជ្ជមាន។
ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញអាហារសមុទ្ររបស់ប្រទេស បាន ឈានដល់ជិត ៥,៨ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលកើនឡើង ១២,៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ យោងតាម VASEP លទ្ធផលនេះនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះអំណោយផលសម្រាប់គោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់នៃការនាំចេញអាហារសមុទ្រនៅឆ្នាំ ២០២៦៕