ព័ត៌មាន
ការទូទាត់មិនប្រើសាច់ប្រាក់គឺជានិន្នាការប្រើប្រាស់នៃសម័យកាល
អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះមិនត្រឹមតែជាមហោស្រពសម្រាប់យុវជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រជាជនដើម្បីមើលឃើញពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនៃវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ។ យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ គឺជានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់សម័យកាល ទម្រង់នៃការទុកចិត្តសង្គមចំពោះការទូទាត់តាមកាត និងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញថា ទិវាកាតវៀតណាមបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ហិរញ្ញវត្ថុជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ឆ្នាំ ២០២៥ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០។ តាមនោះ ខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលមានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សពេញវ័យចំនួន ៨០% ដែលមានគណនីប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់ កើនឡើងពី ២០-២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកជឿជាក់ថា វៀតណាមនឹងសម្រេចបានគោលដៅនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល នាពេលឆាប់ៗខាងមុខ សេដ្ឋកិច្ចបៃតងទំនើប សុវត្ថិភាព វិបុលភាព និងនិរន្តរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី៕