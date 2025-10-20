Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការទូទាត់មិនប្រើសាច់ប្រាក់គឺជានិន្នាការប្រើប្រាស់នៃសម័យកាល

មហោស្រពចម្រៀង "មួយប៉ះ - ជំនឿមួយម៉ឺន" ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃយុទ្ធនាការទិវាកាតវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ បាន បើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា នៅមហាវិទ្យាល័យ ពហុបច្ចេកទេស ទីក្រុងហាណូយ។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ "មួយប៉ះ - ជំនឿមួយម៉ឺន" - រូបថត៖ VGP/Tran Manh

អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Duc Phoc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះមិនត្រឹមតែជាមហោស្រពសម្រាប់យុវជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាវេទិកាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកគ្រប់គ្រង និងប្រជាជនដើម្បីមើលឃើញពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនៃវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិ។ យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ គឺជានិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់សម័យកាល ទម្រង់នៃការទុកចិត្តសង្គមចំពោះការទូទាត់តាមកាត និងការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញថា ទិវាកាតវៀតណាមបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ហិរញ្ញវត្ថុជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ឆ្នាំ ២០២៥ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០។ តាមនោះ ខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលមានយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សពេញវ័យចំនួន ៨០% ដែលមានគណនីប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់ កើនឡើងពី ២០-២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកជឿជាក់ថា វៀតណាមនឹងសម្រេចបានគោលដៅនៃសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល នាពេលឆាប់ៗខាងមុខ សេដ្ឋកិច្ចបៃតងទំនើប សុវត្ថិភាព វិបុលភាព និងនិរន្តរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅវេលាម៉ោង ៩៖០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ នៅសាលប្រជុំ Dien Hong វិមានរដ្ឋសភា (ទីក្រុងហាណូយ) បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំលើកទី ១០ ដែលជាសម័យប្រជុំចុងក្រោយនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
