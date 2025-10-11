ការទូតត្រូវផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសវៀតណាមឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ប្រគល់សេចក្តីសម្រេច និងអបអរសាទរដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត។ រូបថត៖ VNA
អបអរសាទរឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រធានទីភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ដែលត្រូវបានតែង តាំងលើកនេះ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានស្នើឱ្យកម្មាភិបាលការទូត ត្រូវបន្តឈ្វេងយល់ និងយល់ច្បាស់នូវគោលការណ៍ណែនាំ និងគោលនយោបាយរបស់បក្ស គោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋ ជាពិសេសសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៩ (ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៥) ស្តីពីសមាហរណកម្មអន្តរជាតិនៃស្ថានភាពនយោបាយថ្មី។
“វៀតណាមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាបរិយាកាសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព ដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ដូច្នេះ ទំនួលខុសត្រូវរបស់កម្មាភិបាលស្ថានទូតគឺធំធេងណាស់ ពោលគឺ ត្រូវកសាងស្ថាប័នការទូតនៅក្រៅប្រទេស រួបរួមសាមគ្គីគ្នា មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ និងចូលរួមប្រឹក្សាយោបល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេស ដើម្បីផ្តល់យោបល់ជូនបក្ស និងរដ្ឋឱ្យមានគោលនយោបាយសមស្រប។ តាមនោះ អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងខ្ចាប់ខ្ជួននូវគោលនយោបាយការបរទេស ដែលវៀតណាមប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាមិត្ត ជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន និងជាសមាជិកប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ”។
ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ក៏បានស្នើឱ្យប្រជាជនវៀតណាមបំពេញល្អការងារគាំពារពលរដ្ឋនិងជនវៀតណាមនៅបរទេស ធ្វើជាទីបង្អែកគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមជិត ៦ លាននាក់នៅបរទេស; លើកតម្កើងធនធានមនុស្ស ភាពវៃឆ្លាតនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅឯបរទេស ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ...៕
