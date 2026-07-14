Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងជំរុញកម្មវិធី ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់នៅតាមមូលដ្ឋាន

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ក្រុមការងារមកពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិ អំពីការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មាធិការដឹកនាំលេខ ៥១៥) និងយោធភូមិភាគទី ៣ បានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅខេត្តក្វាងង៉ាយ ខេត្តនិញប៊ិញ ហើយបានជួបធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តកម្មវិធី ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់សម្រាប់ស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបនេះ។ រូបថត៖ VNA

នៅខេត្តក្វាងង៉ាយ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន វ៉ាន់ហ្គោវ (Nguyen Van Gau) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិអំពីការស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី បានតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំលេខ ៥១៥ នៃខេត្តក្វាងង៉ាយ ជំរុញខ្លាំងនូវការស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី បង្កើនការឃោសនា ចលនាប្រជាជន អតីតយុទ្ធជន និងសាក្សី ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបម្រើដល់ការងារស្វែងរក៖

“ខេត្តក្វាងង៉ាយ បន្តប្រមូល ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងហ្មត់ចត់; ផ្តោតលើតំបន់ដែលមានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាច្រើន និងតំបន់ដែលមានផ្នូរសមូហភាពយុទ្ធជនពលីដែលត្រូវបានកំណត់។ ខិតខំបំពេញគោលដៅសម្រាប់ការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី ដែលយោធភូមិភាគបានប្រគល់។ បច្ចុប្បន្ននេះ ដោយផ្អែកលើតម្រុយដែលប្រជាជន និងប្រភពផ្សេងទៀតបានផ្ដល់មកនោះ យើងបានកំណត់ទីតាំងតំបន់ចំនួន ៦ កន្លែងដែលសង្ស័យថាមានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ សម្រាប់តំបន់ទាំង ៦ នេះ ខ្ញុំស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំខេត្ត និងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តន៍ការងារជាបន្ទាន់ ហើយពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះឱ្យបានហ្មត់ចត់”។

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ លឿង វ៉ាន់គៀម (Luong Van Kiem) មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៣​ និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិញប៊ិញ ប្រគល់អំណោយនិងលើកទឹកចិត្តកម្លាំងប្រមូលសំណាក។ រូបថត៖ VNA

នៅខេត្តនិញប៊ិញ លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ លឿង វ៉ាន់គៀម (Luong Van Kiem) មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៣ បានចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តយុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីវាយតម្លៃការដាក់ពង្រាយជាក់ស្តែង ដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងដឹកនាំដំណោះស្រាយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ។ ក្រុមការងារបានត្រួតពិនិត្យការប្រមូលសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី សម្រាប់បម្រើការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្ត និងប្រគល់អំណោយដល់ក្រុមនានាដែលកំពុងអនុវត្តន៍ភារកិច្ចប្រមូលសំណាកយុទ្ធជនពលីដោយផ្ទាល់ផងដែរ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះ ក្នុងជំនួបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ជាមួយលោកស្រី Jennifer Wicks ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម ដែលមកជួបសម្តែងការគួរសម ក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top