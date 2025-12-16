ព័ត៌មាន
ការតាំងពិព័រណ៍ HanoiTex និង HanoiFabric ២០២៥ ទាក់ទាញប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៩
ពិព័រណ៍នេះនឹងមានស្តង់ជាង ២៥០ មកពីប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន ៩ រួមមាន៖ ស្វីស ឥណ្ឌា កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន សិង្ហបុរី ចិន ហុងកុង (ចិន) តៃវ៉ាន់ (ចិន) និងវៀតណាម។ ពិព័រណ៍នេះនឹងផ្តោតលើប្រធានបទសំខាន់ចំនួនពីរ៖ HanoiTex - ការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងចក្រ និងឧបករណ៍សម្រាប់ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ និង HanoiFabric - ការតាំងពិព័រណ៍ក្រណាត់ វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌនិងដេរប៉ាក់។
ដោយមានការរៀបចំជាច្រើនលើកនិងកិត្យានុភាពអន្តរជាតិ ការតាំងពិព័រណ៍ HanoiTex & HanoiFabric ២០២៥ បន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈជាការតាំងពិព័រណ៍វាយនភណ្ឌធំជាងគេ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប វត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងបន្ថែមដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាង ១ ម៉ឺននាក់ រួមទាំងអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្ម អ្នកផលិត អាជីវកម្មនាំចូលនិងនាំចេញ អ្នករចនា អ្នកជំនាញទីផ្សារ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ និងវត្ថុធាតុដើម៕