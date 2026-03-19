ព័ត៌មាន
ការតភ្ជាប់វៀតណាមនិងចិនតាមរយៈផ្លូវដែក គឺជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ
បន្ទាប់ពីបានចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Dong Dang លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានធ្វើសន្និដ្ឋានថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ចិនក្នុងវិស័យផ្លូវដែក គឺជាតម្រូវការ ជាឱកាស និងជាវិស័យសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខ។ នេះគឺជាគម្នាស់ដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់វៀតណាមធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយថ្លៃដើមភស្តុភារកម្ម ពង្រីកការតភ្ជាប់អន្តរជាតិ និងធ្វើជាម្ចាស់លើឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋានថ្មីមួយបន្តិចម្តងៗ។ ដូច្នេះ ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសផ្លូវដែកដែលតភ្ជាប់វៀតណាម និងចិន ត្រូវតែកំណត់ថា ជារបកគំហើញមួយក្នុងចំណោមរបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី។
លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យធានាគោលការណ៍ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រ ធានាថាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងផែនការមេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វៀតណាម; ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពដើមទុន; ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច; តម្លាភាពបច្ចេកវិទ្យានិងស្តង់ដារ។ គណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល និងជាពិសេសក្រសួងសំណង់ ចាំបាច់ត្រូវកសាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកវៀតណាម-ចិន ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវដែករបស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ឆ្នាំ ២១០០ និង ឆ្នាំ ២១៣០ ផងដែរ៕