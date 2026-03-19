    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ការតភ្ជាប់វៀតណាមនិងចិនតាមរយៈផ្លូវដែក គឺជារបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Dong Dang ខេត្តឡាងសឺន លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានដឹកនាំជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋានមួយចំនួន លើការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវដែករវាងវៀតណាម-ចិន។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ក៏បានចូលរួមផងដែរ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងនៅជំនួបធ្វើការ។ (រូបថត៖ VGP)

បន្ទាប់ពីបានចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Dong Dang លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានធ្វើសន្និដ្ឋានថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ចិនក្នុងវិស័យផ្លូវដែក គឺជាតម្រូវការ ជាឱកាស និងជាវិស័យសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខ។ នេះគឺជាគម្នាស់ដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់វៀតណាមធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន កាត់បន្ថយថ្លៃដើមភស្តុភារកម្ម ពង្រីកការតភ្ជាប់អន្តរជាតិ និងធ្វើជាម្ចាស់លើឧស្សាហកម្មមូលដ្ឋានថ្មីមួយបន្តិចម្តងៗ។ ដូច្នេះ ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាពិសេសផ្លូវដែកដែលតភ្ជាប់វៀតណាម និងចិន ត្រូវតែកំណត់ថា ជារបកគំហើញមួយក្នុងចំណោមរបកគំហើញជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគី។

លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យធានាគោលការណ៍ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រ ធានាថាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងផែនការមេហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់វៀតណាម; ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពដើមទុន; ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច; តម្លាភាពបច្ចេកវិទ្យានិងស្តង់ដារ។ គណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល និងជាពិសេសក្រសួងសំណង់ ចាំបាច់ត្រូវកសាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកវៀតណាម-ចិន ដែលស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវដែករបស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ឆ្នាំ ២១០០ និង ឆ្នាំ ២១៣០ ផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ហ្សេរី

កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ហ្សេរី លោក Sifi Ghrieb ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងស្ថានភាពអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា។
