ការដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងយុវជន “តារាងលេខកូដ QR ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU”
គម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរថ្មី ទម្រង់នៃការឃោសនា និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ដល់អ្នកនេសាទ។ ដូច្នេះ ខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង ច្បាប់ការពារព្រំដែនវៀតណាម និងឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងលេខកូដ QR ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនេសាទចូលប្រើព័ត៌មានបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សតាមរយៈប្រើស្មាតហ្វូន។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង សមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារឃោសនាផ្នែកច្បាប់តាមខ្សែផ្លូវសមុទ្រ។
ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការឃោសនាមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការយល់ដឹង និងការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទក្នុងសកម្មភាពនេសាទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ និងច្នៃប្រឌិតរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន កងទ័ពការពារព្រំដែនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន៕