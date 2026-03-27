Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ការដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងយុវជន “តារាងលេខកូដ QR ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU”

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា នៅកំពង់ផែនេសាទទៀនចូវ ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនអាន ហាយ បញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តដាក់ឡាក់) បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំ ទុយអានដុង ដើម្បីរៀបចំដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងយុវជន “តារាងលេខកូដ QR សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)”។
អ្នកនេសាទស្កេនលេខកូដ QR នៅលើ "ក្តារលេខកូដ QR សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការ និងការគ្រប់គ្រង IUU" នៅកំពង់ផែនេសាទទៀនចូវ (រូបថត៖ nhandan.vn)

គម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរថ្មី ទម្រង់នៃការឃោសនា និងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ដល់អ្នកនេសាទ។ ដូច្នេះ ខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង ច្បាប់ការពារព្រំដែនវៀតណាម និងឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងលេខកូដ QR ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនេសាទចូលប្រើព័ត៌មានបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សតាមរយៈប្រើស្មាតហ្វូន។ នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង សមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុក ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការងារឃោសនាផ្នែកច្បាប់តាមខ្សែផ្លូវសមុទ្រ។

ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការឃោសនាមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការយល់ដឹង និងការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទក្នុងសកម្មភាពនេសាទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវ និងច្នៃប្រឌិតរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន កងទ័ពការពារព្រំដែនក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

នារសៀលថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានអញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដឹកនាំដោយលោក ម៉ាទីន សាំមើរ ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ច និងធ្វើការនៅវៀតណាម។
