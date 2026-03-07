ព័ត៌មាន
កសាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាប៊ិញប្រកបដោយឆ្លាតវៃ និងទំនើប
បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យនិងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងពលករលើការដ្ឋានសាងសង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជិញ បានធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ផ្នែកនិងមូលដ្ឋាននានា លើស្ថានភាពអនុវត្ត ជាពិសេសដោះស្រាយការលំបាកនិងឧបសគ្គ ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោង។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាប៊ិញ ក្នុងទិសដៅប្រើប្រាស់ពីរយ៉ាង ដោយតភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយនឹងការធានាសន្តិសុខ និងការពារជាតិ; កសាងអាកាសយានដ្ឋានតាមទិសឆ្លាតវៃ ស៊ីវិល័យ និងទំនើប; កសាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអាកាសចរណ៍ ក្នុងទិសដៅបើកចំហ ទំនើប និងធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងស៊ីជម្រៅ។
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ការវិនិយោគលើការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិយ៉ាប៊ិញ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជុំវិញនឹងបើកចេញឱកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីសម្រាប់ខេត្តបាក់និញ និងទីក្រុងហាណូយ តភ្ជាប់ជាមួយទីក្រុងហៃផុងនិងខេត្តក្វាងនិញ; តភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនើបៗនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្តទន្លេក្រហម ជាមួយបណ្តាខេត្តនៅភាគនិរតីប្រទេសចិន និងការតភ្ជាប់អន្តរជាតិតាមផ្លូវសមុទ្រ៕