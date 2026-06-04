ព័ត៌មាន
កសាងវណ្ណៈកម្មករវៀតណាមដ៏ទំនើប រឹងមាំ និងដើរត្រួសត្រាយក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មប្រទេសជាតិ
ដោយមានបាវចនា “សាមគ្គីភាព - ប្រជាធិបតេយ្យ - វិន័យ - នវានុវត្តន៍ - អភិវឌ្ឍន៍” មហាសន្និបាតមានប្រតិភូចូលរួមចំនួន ៧៨០នាក់ ដែលតំណាងឱ្យសមាជិកសហជីពជិត ១០លាននាក់ទូទាំងប្រទេស។ អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើក ក៏មានវត្តមានអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈលេខា លោក ត្រឹន កឹមទូ។
ថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំមហាសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខ សហជីពវៀតណាមត្រូវកសាងវណ្ណៈកម្មករវៀតណាមដ៏ទំនើប រឹងមាំ សក្តិសមជាកម្លាំងដើរត្រួសត្រាយក្នុងបុព្វហេតុឧស្សាហូបនីយកម្ម និងទំនើបកម្មប្រទេសជាតិ។
“ដាក់សមាជិកសហជីពនិងពលករជាចំណុចស្នូលនៃសកម្មភាពសហជីពទាំងអស់។ សហជីពត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតំណាង ថែទាំ និងការពារពលករ។ ដូច្នេះ កម្មវិធី ផែនការ និងចលនានីមួយៗត្រូវតែឆ្លើយបាននូវសំណួរថា៖ តើពលករទទួលបានផលអ្វីខ្លះ? តើសិទ្ធិអ្វីខ្លះត្រូវបានការពារ? តើការលំបាកអ្វីខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយ? តើសំឡេងអ្វីខ្លះត្រូវបានឮ? នៅទីណាមានពលករ នៅទីនោះត្រូវតែមានសហជីព។ នៅទីណាដែលសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលករ រងផលប៉ះពាល់ សហជីពនៅទីនោះត្រូវតែមានសំឡេង។ នៅទីណាដែលមានហានិភ័យនៃវិវាទការងារ សហជីពនៅទីនោះត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសន្ទនា ការសម្របសម្រួល ការពារភាពត្រឹមត្រូវ ការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពលករ”។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានតម្រូវឱ្យមានកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះសហជីពមូលដ្ឋាន ដោយចាត់ទុកមូលដ្ឋានជាទីកន្លែងដែលសម្រេចលើកម្លាំងរស់នៃអង្គការសហជីព; កសាងទំនាក់ទំនងការងារដែលមានភាពសុខដុមរមនា ស្ថិរភាព និងជឿនលឿន រួមចំណែកដល់ការរក្សាស្ថិរភាពសង្គម និងបរិយាកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លើសពីនេះ សហជីពត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មថែមទៀតក្នុងការកសាងបក្ស កសាងប្រព័ន្ធនយោបាយ និងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គមរបស់បក្សនៅក្នុងវណ្ណៈកម្មករ។
“នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយម ផលប្រយោជន៍រវាងរដ្ឋ សហគ្រាស និងពលករត្រូវតែធានាបាននូវភាពសុខដុមរមនា។ សហជីពត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាសមូហភាព ការសន្ទនានៅកន្លែងធ្វើការ និងការបង្ការវិវាទតាំងពីដើមទីនិងពីមូលដ្ឋាន។ មតិយោបល់របស់កម្មករត្រូវតែផ្ទៀងស្តាប់ និងដោះស្រាយ... យើងលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសឱ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ច្នៃប្រឌិត និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល ព្រមទាំងទាមទារឱ្យសហគ្រាសគោរពច្បាប់ការងារ ធានាសុវត្ថិភាព អនាម័យការងារ បង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងពេញលេញ និងថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករ។ ការវិនិយោគលើពលករគឺជាការវិនិយោគលើផលិតភាព ម៉ាកយីហោ និងការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងរបស់សហគ្រាស”។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាត អគ្គសហព័ន្ធការងារវៀតណាម ត្រូវប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាត ទៅជាកម្មវិធីសកម្មភាពដែលកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវកត្តាមនុស្ស ភារកិច្ច ការទទួលខុសត្រូវ ថ្ងៃផុតកំណត់ និងលទ្ធផល៕