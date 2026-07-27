ព័ត៌មាន
កម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជាក្នុងយុគសម័យថ្មី
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ បានបង្កើតកម្លាំងចលករបន្ថែមទៀត ដើម្បីនាំទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពជាប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែង រវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា អភិវឌ្ឍន៍កាន់តែជាក់ស្តែង មានប្រសិទ្ធភាព និងឈានដល់កម្ពស់ថ្មីមួយ។
នាពេលកន្លងទៅ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្អែកលើចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរ និងទំនុកចិត្តនយោបាយកម្រិតខ្ពស់។ ភាគីទាំងពីរបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគី ក៏ដូចជានៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី។ បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម ជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះការពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងនិរន្តរភាពយូរអង្វែងជាមួយកម្ពុជា ដោយផ្អែកលើការគោរពឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព បូរណភាពទឹកដី និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គ្នាទៅវិញទៅមក។ តម្លៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានកំណើនស្ថិរភាព ដោយឈានដល់ ១១,៣៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៥ កើនឡើងជាង ១១,៧% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២៤។ ភាគីទាំងពីរកំពុងសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៃការនាំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ៕