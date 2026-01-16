ព័ត៌មាន
កម្លាំងកងទ័ពបានបញ្ចប់ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” នៅខេត្ត ដាក់ឡាក់
ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ អង្គភាពនានានៃក្រសួងការពារជាតិ យោធភូមិភាគលេខ ៥ និងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តដាក់ឡាក់ បានដាក់ពង្រាយកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនជាង ៥.០០០ នាក់ រួមជាមួយយានយន្តចំនួន ១៤៤ គ្រឿងគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីជួយប្រជាជនសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសម្បែងនិងសំណង់ធារាសាស្ត្រដែលរងការខូចខាតនៅទូទាំងខេត្ត។
ជាពិសេស នៅក្នុងឃុំ ហ័រធីញ កងកម្លាំងពិសេសបានចល័តកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនជាង ២០០ នាក់មកពីកងពលតូចកងកម្លាំងពិសេសលេខ ១៩៨ ជាមួយកម្មាភិបាល និងទាហានមួយចំនួនមកពីកងពលតូចកងកម្លាំងពិសេសលេខ ១១៣ ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះចំនួន ១៨ ខ្នងសម្រាប់ប្រជាជន។ ដោយមានស្មារតី "ក្លាហាន ម៉ឺងម៉ាត់ និងរហ័សរហួន" ធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ យុទ្ធជនកងទ័ពបានបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្ទះចំនួន ១៨ ខ្នងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២៥ ថ្ងៃ ដោយធានាគុណភាពការងារ និងបញ្ចប់រួចរាល់មុនថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចមានផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អំណរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណី។ ប្រជាជននៅក្នុងឃុំហ័រធីញចែករំលែកអារម្មណ៍ថា៖ “ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២៥ ថ្ងៃ គឺយើងមានផ្ទះថ្មីមួយខ្នងហើយ។ យើងខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមិនអាចពណ៌នាបាន។ សូមអរគុណច្រើន។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពគឺធំធេងណាស់ ពួកគេបានធ្វើការតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅ។ មិនថាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬកម្តៅថ្ងៃ កងទ័ពបានធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់ មិនឈប់សម្រាកថ្ងៃណាមួយឡើយ”។
ដោយចែករំលែកអំពីស្មារតីនិងការតាំងចិត្តរបស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជន ដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះ វរសេនីយ៍ឯក ផាម ង៉ុក ហ៊ុង មេបញ្ជាការកងពលតូច កងកម្លាំងពិសេសលេខ ១៩៨ បានបញ្ជាក់ថា៖ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” គឺជាបទបញ្ជាពីបេះដូង។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដោយជោគជ័យ មិនត្រឹមតែដើម្បីបងប្អូនប្រជាជនមានលំនៅដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ជាក់ពីប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់កងពលតូចកងកម្លាំងពិសេសលេខ ១៩៨ ដ៏អង់អាចក្លាហាន ដែលតែងតែប្រកៀកស្មាជាមួយប្រជាជនក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព និងកាលៈទេសៈទាំងអស់”៕