ព័ត៌មាន

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ "ឱកាសមាស" បង្កើតឡើងវិញនូវបរិយាកាស ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសរទរដូវបដិវត្តន៍

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “ឱកាសមាស” តភ្ជាប់ទីកន្លែងប្រកបដោយ អត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន៣៖ បង្គោលទង់ជាតិហាណូយ - និមិត្តរូបនៃស្មារតីឯករាជ្យ; ទីលាន Ngo Mon (ទីក្រុងហ្វេ) - កន្លែងតភ្ជាប់អតីតកាលជាមួយបច្ចុប្បន្ន; និងកំពង់ផែ Nha Rong (ទីក្រុងហូជីមិញ) - កន្លែងដែលលោកប្រធានហូជីមិញបានចាប់ផ្ដើមដំណើរ រំដោះជាតិ។
ការសម្ដែងសិល្បៈនៅកម្មវិធី។ (រូបថត៖ VOV)

ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិ (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២២ សីហា គណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម និងស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាម បានរៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “ឱកាសមាស” ដែលតភ្ជាប់ភូមិភាគទាំង៣ក្នុងប្រទេស។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បាន ចូលរួមកម្មវិធីនៅទីក្រុងហាណូយ; លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានចូលរួម នៅទីក្រុងហ្វេ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានចូលរួមនៅទីក្រុងហូជីមិញ។

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះមាន ៣ ជំពូក ដែលត្រូវបានរៀបចំតាម លំហូរពេលវេលាពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយបង្កើតឡើងវិញនូវទំព័រប្រវត្តិ វីរភាពរបស់ប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក ព្រមទាំងរំលេចពីសមិទ្ធិផល របស់ប្រទេសជាតិក្នុងដំណើរការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

រំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រវីរភាពរបស់ប្រជាជាតិ តាមរយៈរឿងល្ខោន ពី Viet Bac មកហាណូយ

រំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រវីរភាពរបស់ប្រជាជាតិ តាមរយៈរឿងល្ខោន “ពី Viet Bac មកហាណូយ”

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា (1945 – 2025) មហោស្រពល្ខោនប្រពៃណីជាតិ វៀតណាមបានបង្ហាញមុខដល់សាធារណៈជននូវរឿងល្ខោន កាយ លឿង (cai luong) “ពី Viet Bac មក ហាណូយ” នាយប់ថ្ងៃទី ១១ និង ១២ សីហា នៅឯរោងមហោស្រពហាណូយ។ រឿងល្ខោននេះត្រូវបានកែសម្រួលពីស្នាដៃដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា និងជាផ្នែកទី ៣ ក្នុងកម្រង់វីរកថាសិល្បៈ "ទឹកដីរាប់ពាន់ម៉ាយ" របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត អ្នកនិពន្ធ Nguyen The Ky។
