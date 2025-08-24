ព័ត៌មាន
កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ "ឱកាសមាស" បង្កើតឡើងវិញនូវបរិយាកាស ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសរទរដូវបដិវត្តន៍
ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តខែសីហា (១៩ សីហា ១៩៤៥ - ១៩ សីហា ២០២៥) និងទិវាបុណ្យជាតិ (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២២ សីហា គណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម និងស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាម បានរៀបចំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “ឱកាសមាស” ដែលតភ្ជាប់ភូមិភាគទាំង៣ក្នុងប្រទេស។ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បាន ចូលរួមកម្មវិធីនៅទីក្រុងហាណូយ; លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានចូលរួម នៅទីក្រុងហ្វេ និងលោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានចូលរួមនៅទីក្រុងហូជីមិញ។
កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ “ឱកាសមាស” តភ្ជាប់ទីកន្លែងប្រកបដោយ អត្ថន័យប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន៣៖ បង្គោលទង់ជាតិហាណូយ - និមិត្តរូបនៃស្មារតីឯករាជ្យ; ទីលាន Ngo Mon (ទីក្រុងហ្វេ) - កន្លែងតភ្ជាប់អតីតកាលជាមួយបច្ចុប្បន្ន; និងកំពង់ផែ Nha Rong (ទីក្រុងហូជីមិញ) - កន្លែងដែលលោកប្រធានហូជីមិញបានចាប់ផ្ដើមដំណើរ រំដោះជាតិ។
កម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះមាន ៣ ជំពូក ដែលត្រូវបានរៀបចំតាម លំហូរពេលវេលាពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដោយបង្កើតឡើងវិញនូវទំព័រប្រវត្តិ វីរភាពរបស់ប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក ព្រមទាំងរំលេចពីសមិទ្ធិផល របស់ប្រទេសជាតិក្នុងដំណើរការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរ៕